Familien til Roald Dahl beklager antisemittiske uttalelser

Familien til Roald Dahl la i dag ut en beklagelse på sin offisielle hjemmeside, hvor de skriver at de tar avstand fra hans antisemittiske uttalelser.

«Vi elsket Roald, men vi er sterkt uenige i hans antisemittiske kommentarer. Dette er grunnen til at vi velger å beklage,» heter det.

Den britiske forfatteren, med norskfødte foreldre, var berømt både som novellist og som barnebokforfatter.

Han er kjent for bøker som «Charlie og sjokoladefabrikken», «Georgs magiske medisin» og «Matilda».

Kritiserte jøder

Forfatteren, som døde for 30 år siden, skal ha blant annet sagt i et intervju med det et britiske tidsskriftet New Statesman i 1983:

– Det er noe med jøder som fremkaller fiendtlighet, kanskje det er en slags mangel på sjenerøsitet overfor ikke-jøder. Jeg mener, det er alltid en grunn til at anti-noe dukker opp hvor som helst.

The Guardian skriver at han også skal ha erkjent antisemittismen sin i en artikkel i den britiske avisen The Independent i 1990, hvor han sa:

– Jeg er utvilsomt imot Israel, og har blitt en antisemitt på samme måte som en jødisk person i et land som England støtter sionismen. Jeg synes de burde se begge sider.

«Disse fordomsfulle kommentarene er uforståelige for oss, og står i sterk kontrast til mannen vi kjente og verdiene i hjertet av Roald Dahls historier,» skriver familien.

Charlie og sjokoladefabrikken er et av Roald Dahls mest kjente verk, og ble senere filmatisert. Foto: NRK

Fikk ikke minnemynt

Ti år etter sin død toppet han listen over britenes favorittforfatter, og mange av bøkene hans er filmet, dramatisert og gjort til musikaler.

I år ble det også kjent at det lages en serie basert på «Charlie og sjokoladefabrikken» for Netflix.

Men disse uttalelsene, som Roald Dahl ikke har beklaget, har etter hans død fortsatt å skape opprør blant i jødiske samfunnet, skriver BBC.

I 2018 valgte det britiske myntverket å ikke lage en minnemynt på 100-årsjubileet hans på grunn av forfatterens antisemittiske synspunkter.