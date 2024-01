To tiltalt for å ha grisa til Monolitten

Ein mann og ei kvinne er tiltalt for kulturminnekriminalitet etter at dei kasta oransje måling på fleire skulpturar i Vigelandsparken i november 2022. Noko av målinga som blei brukt mot Monolitten har ifølge tiltalen ikkje vore mogeleg å fjerne, skriv Avisa Oslo. Dei to er klimaaktivistar, og protesterte mot leiting etter olje og gass.