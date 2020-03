Disse Mesternes mester-øvelsene kan du gjøre hjemme

– Det er en utfordrende tid vi er i. For at vi ikke skal bli for stillesittende, miste motivasjonen, den indre gnisten og gleden, er det viktig å bevege seg, mener Kjersti Buaas.

Finn frem treningstøyet, sett på yndlingsmusikken din og bli med på utfordringen du også. Bruk Emneknaggen #Folketsmester og del ditt klipp.

Øvelse 1: «Sit-ups» med Kjersti Buaas

Utstyr: To stoler, tre golfballer eller andre små gjenstander du kan forflytte.

Sett stolene fra hverandre. Plasser deg i riktig posisjon. Flytt golfballene fra rekkverket til stolen, og tilbake mens du gjør sit-ups.

Folkets mester: Kjersti Buaas Du trenger javascript for å se video.

Øvelse 2: «Holde tiden» med Madeleine Hellerød

Utstyr: 3 doruller, en pute, vann og såpe

Hold puten og løft armene over hodet, mens du går opp og ned i knebøy. Dette repeterer du ti ganger. Plasser dorullene oppå hverandre. Før beina over ti ganger. Plasser deg i planken med strake armer. Flytt en dorull fra den ene siden til den andre, og tilbake. Dette gjør du en gang. Gå på badet, vask hendene med såpe og vann. Gå tilbake til der du gjorde øvelsen og stopp tiden. Start tiden igjen, gjennomfør alle fire øvelsene, stopp tiden og repeter. Se om du klarer å holde den samme tiden.

Folkets mester: Madelaine Hellerød Du trenger javascript for å se video.

Øvelse 3: «Kortstokk-trening» med Ole Martin Årst

Utstyr: Kortstokk

Her er det kortet du trekker i kortstokken som avgjør hvilken øvelse du skal gjøre. Du bestemmer øvelsene selv.

– Utfordringen må være å komme seg gjennom hele kortstokken, i løpet av en økt. Det er en tøff økt, så det er lov å starte med færre kort, forklarer Årst.

Folkets mester: Ole Martin Du trenger javascript for å se video.

Øvelse 4: «Armgang» med Eirik Verås Larsen

Utstyr: Skistaver eller andre gjenstander du kan bruke til å markere ett området. Lego eller noe som kan stables oppå hverandre.

Gå ned i planken. Legg en skistav både der armene og føttene dine treffer bakken. Finn en startposisjon. Start ved startposisjonen. Løp til den første skistaven, gå ned i planken så føttene dine er plassert ved den første skistaven, og plasser gjenstanden ved skistaven lengst vekk fra deg. Gjenta dette til du har plassert alle gjenstandene.

Hjemmetrening med Eirik Du trenger javascript for å se video.

Øvelse 5: «Blå ballong» med Margaret Knutson Aase

Utstyr: Ketsjup, 2 flasker med vann, 2 skåler, 4 ark

Plasser to og to skåler overfor hverandre, opp ned. Putt ketsjup på underflaten av alle skålene. Hold flaskene i hendene slik at flaskene befinner seg rett ovenfor skålene med ketsjup. Finn ut hvem som klarer å holde flaskene lengst, uten at de treffer skålene.

Folkets mester: Margaret Du trenger javascript for å se video.

Øvelse 6: «Hinderløype» med Ingvill Måkestad Bovim

Utstyr: Lekestativ, huske, planker eller andre gjenstander

Bruk det du har tilgjengelig i hagen eller bakgården, og lag deg en hinderløype. Kom deg gjennom hinderløypa uten å treffe bakken. Kommer du borti bakken må du tilbake til start, og begynne på nytt.

Folkets mester: Ingvill Du trenger javascript for å se video.

Øvelse 7: «Skranken» med Espen Jansen

Utstyr: To stoler

Utfordre en venn eller flere. Ring de opp på Skype. Finn ut hvem som klarer å stå lengst i skranken.