Fredag denne uka skulle Shibli ha mottatt Liberaturpreis 2023 ved bokmessen i Frankfurt, en årlig pris som tildeles kvinnelige forfattere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika eller den arabiske verden.

For få dager siden besluttet imidlertid arrangøren Litprom å utsette prisen «grunnet krigen startet av Hamas, som millioner av mennesker i Israel og Palestina lider under».

Ifølge Guardian, som siterer Shiblis forlag, skal avgjørelsen være tatt uten forfatterens samtykke, og Shibli sier at hun ville ha brukt anledningen til å reflektere rundt litteraturens rolle i en tid med mye lidelse.

Bokmessen i Frankfurt finner sted denne uka og trekker publikum, forleggere og forfattere fra hele verden. Dette er et bilde fra en tidligere messe. Foto: Thomas Espevik / NRK

«I solidaritet med Israel»

Mange, både besøkende og forfattere, reagerer nå også på at den tyske bokmessa, som er verdens største i sitt slag, velger å ta side i konflikten.

I et Instagram-innlegg publisert på bokmessens profil, siteres direktør av bokmessen, Juergen Boos:

Skjermdump fra Instagram-profilen til bokmessa i Frankfurt.

«Vi ønsker å gjøre jødiske og israelske stemmer spesielt synlige på bokmessen.

Terroren mot Israel går imot alle verdier som bokmessen i Frankfurt står for.

Bokmessen i Frankfurt står i komplett solidaritet med Israel.»

Flere sier nå at de ønsker å boikotte bokmessen, og kaller det «skammelig» at konflikten dras inn i kulturens verden.

«Alle israelere er anonyme voldtektsmenn»

Shiblis roman, «Minor detail» eller «En liten detalj» på norsk, kom ut i 2020 og er delvis basert på ekte hendelser fra 1949 da en beduinjente ble voldtatt og drept av israelske militære.

Adania Shibli gjestet den internasjonale litteraturfestivalen i Bergen i fjor. Foto: Eivind Senneset / LitFestBergen

Direktør Tine Kjær i Cappelen Damm, som utgir boka på norsk, sier det er en brutal bok.

– Dette er en roman som virkelig må leses på romanens premiss. Det er en ganske brutal roman med en brutal handling og som også handler om krigens forråelse av mennesket, og det dehumaniserende i å være soldat.

Kjær mener det er viktig at litteraturen kan gå inn i «såpass mørke steder», og at det er noe helt annet enn å være «politisk agitatorisk.»

Den har fått strålende kritikker fra flere hold, men har på samme tid vist seg å være kontroversiell.

Litteraturkritiker Carsten Otte i den tyske avisa Taz problematiserer at «alle israelere i boka er anonyme voldtektsmenn eller drapsmenn, mens palestinerne er ofre for giftige eller «skyteglade» okkupanter.»

Litprom hyllet boka som et «strengt sammensatt kunstverk som forteller om grensens makt og hva voldelige konflikter gjør med - og ut av folk».

De skriver nå at det aldri var tvil om å tildele prisen til Adania Shibli. De avviser også anklagene og ærekrenkelsene mot forfatteren og romanen som grunnløse.

Forfattere i brev: «Har et ansvar for å skape rom»

At de nå trekker Shibli ut av årets program ved bokmessen, får mange likevel til å reagere.

Flere hundre forfattere har nå sendt et åpent brev til de som står bak bokmessen i Frankfurt, der de påpeker at messen har «et ansvar for å lage rom for palestinske forfattere til å dele tanker, følelser og refleksjoner rundt litteratur i disse forferdelige tider, istedenfor å stenge dem ute.»

Tine Kjær, direktør i Cappelen Damm, sier hun sliter med å forstå hvorfor festivalen velger å gå ut med en så tydelig side i konflikten i Midtøsten. Foto: NTB

Kjær i Cappelen Damm synes det er en rar beslutning av Litprom å utsette tildelingen og av festivalen å velge så tydelig side i konflikten.

– Jeg sliter med å forstå det. Jeg synes det er veldig trist at et møtested som bokmessen i Frankfurt, som er for hele bokverdenen, skal ta sånne grep i bruk, og sluse litteraturen og samtalen om litteraturen inn på politiske spor på denne måten.

Hun sier at det har ført til at flere arabiske forleggere har trukket seg fra bokmessen.

– Slik at denne bokmessen som en møteplass blir jo mer polarisert, mer begrenset, mer preget av politikk og mindre av litteraturen på litteraturens premisser.

– En uvanlig beslutning

I fjor var Adania Shibli gjest ved den internasjonale litteraturfestivalen i Bergen. Festivalsjef Teresa Grøtan sier til NRK at det er uvanlig at en festival eller messe tar en så tydelig stilling i en krig, som bokmessen nå gjør.

– Hvis man noen gang tar en stilling, så er det gjerne for det frie ordet.

Teresa Grøtan er festivalsjef i den internasjonale litteraturfestivalen i Bergen. Hun mener det er uvanlig å ta så tydelig stilling i en politisk konflikt som bokmessen nå gjør. Foto: Photo:Helge Hansen / Montag Bergen

Hun mener bokmessen kunne brukt anledningen til det rake motsatte enn det de nå gjør.

– Jeg mener at de kunne ha brukt denne muligheten og anledningen til å vise hvilken rolle litteraturen faktisk kan spille i en verden som er så polarisert. Vi kan bruke litteraturen både til å skape forståelse og mening i ei tid hvor det kan være vanskelig å finne noen mening i det hele tatt.

«En plattform for både israelere og palestinere»

Juergen Boos, direktør for bokmessa i Frankfurt, skriver i en uttalelse til NRK at de har sympati for alle som er rammet av krigen.

«Vi kan ikke kommentere avgjørelsene til individuelle utstillere eller deltakere, men vår plattform er alltid åpen til forfattere, utgivere, oversettere og litteraturfans fra hele verden. Selvfølgelig er bokmessa i Frankfurt en plattform for både israelske og palestinske stemmer.

I mailen påpeker de også at utdelingen til Shibli ble avlyst av arrangøren Litprom, ikke av bokmessen.