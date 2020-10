Boka «Hør her a'» handler om 15 år gamle Mahmoud som ikke har søkt sommerjobb fordi han vet at folk som han ikke blir innkalt på intervju.

Han himler med øynene over nordmenn som reiser på hytte med utedo selv om de kunne hatt ferie i luksus.

Mahmoud beskriver hvordan pakistanske og somaliske mødre liker å daske ungene sine med sandalen. Alle folkeslag får seg et verbalt sleivspark.

«Norske nordmenn» digger sånt

I boka sier han: «Hør her’a! Grunnen til at jeg skriver denne boka er fordi norske nordmenn digger sånt. De elsker at en utlending muligens litt undertrykket og uslepen diamant sitter og skriver en bok eller to.»

Flere vil lage filmen

Første opplag av boka ble raskt utsolgt. Nå har forlaget trykket 10.000 bøker, som er et høyt tall for en debutantbok. Flere produsenter forhandler om rettighetene til å lage film. I tillegg er boka solgt til utlandet, og kan bli teater, forteller Anette Garpestad, agent i Cappelen Damm Agency.

– Dette er en debutant, hva er sjansen for at du slår an så bredt med den første boka og med utenlandssalg? Det er uvanlig alt sammen. At flere forhandler om å få lage film på denne måten har jeg aldri opplevd før, sier hun.

Ga nesten opp

Midt i suksessen kjenner forfatteren på hvor nære på det var at han ga opp hele drømmen om å få utgitt en bok. Etter mange år med forsøk og flere refusjoner var han egentlig langt nede.

– Som 34-åring ga jeg det siste sjanse. Eller er det drøyt å si? Nå skriver jeg ti tolv sider. Og hvis det ikke går så legger jeg det til side. Derfor skrev jeg boka. I sinne og frustrasjon; Hør her a! Men nå går det bedre.

DEBUTANTEN: Ga nesten opp drømmen om å bli forfatter fordi han har brun hud. Det føltes nesten umulig å få antatt en roman hvis det ikke var en typisk innvandrer-roman forteller han. Foto: FOTO: Elisabet Grøndahl

At boka kan bli film, er forfatteren begeistret for, men også litt bekymret.

– For så tenker man - hvordan hadde det sett ut? Vil de klare å overføre boka over til film? For Mahmoud i boka kicker litt ass. De må få med energien i den filmen.

Lei av klisjeene om innvandrere

Forfatteren er opptatt av at filmen ikke må vise de vanlige klisjeene om innvandrere.

– Om de stakkars innvandrerne med alle problemene.

Og han selv vil ikke fremstilles som en stakkars forfatter av en innvandrerbok.

– Jeg sa til VG før de intervjuet meg at jeg vil ikke ha noe sånn «stakkars utlendig satt på biblioteket fordi han hadde liten leilighet», sier han.

Gulraiz Sharif har gjort suksess, langt mer enn han hadde drømt om. Når han går på møte i forlaget sitt kommer flere av toppsjefene for å diskutere fremtiden hans. Og det setter han stor pris på.

– Jeg digger Cappelen Damm som tok meg inn i varmen, sier debutanten. Og når markedsdirektøren på møtet ber han ta på det nye munnbindet med motiv fra boka hans, kommer han med en av sine typiske meldinger:



HARSELERER MED FORDOMMER: Kaller seg selv "verdens hyggeligste torpedo'" når han får på seg ansiktsmasken. Foto: ELisabet Grøndahl

- Se her! Verdens hyggeligste torpedo!