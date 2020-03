Viruset kan være framprovosert av mennesker

Kina-forsker Rune Svarverud ved UiO mener koronapandemien setter president Xi Jinping i en knipe.

– For noe av varemerket ved hans strategiske linje er å styrke nasjonalt samhold og troen på kinesisk tradisjon, som for eksempel kinesisk medisin, sier han.

Det er kanskje derfor det nye forbudet har et viktig unntak:

Det er nemlig fortsatt lov å kjøpe og selge disse ville dyrene hvis de skal brukes som medisin.

Et unntak som enkelt kan utnyttes for å fortsette som før, ifølge Svarverud.

– De fleste kinesere vil nok være enige i at vi må gjøre alt vi kan for å unngå en ny pandemi, men i et så stort land med så mange typer folk, vil det alltid være noen som vil trosse dette. Kyniske mennesker som ikke går av veien for å tjene ekstra penger selv om det kan få katastrofale konsekvenser, sier professoren.