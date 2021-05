Historisk dom: Oljegigant dømt til å kutte egne utslipp

For første gang i historien har et stort oljeselskap blitt dømt til å kutte karbonutslippene sine i kampen mot klimaendringer.

I dommen heter det at Shell må kutte utslippene med 45 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2019.

Dette er mer enn det energigiganten har lagt opp til i sine planer, og kjennelsen slår også fast at disse planene heller ikke er konkrete nok.

Kuttene gjelder for utslipp som kommer fra Shell og deres leverandører.

Retten sa nei til at utsette utslippskuttene i påvente av en mulig anke.

Dommen falt i tingretten i Haag i 15-tiden norsk tid.

Lederen av miljøorganisasjonen Milieudefensie, Donald Pols, feirer dommen som falt i Nederland onsdag ettermiddag. Foto: Peter Dejong / AP

Det er miljøorganisasjonen Milieudefensie, og seks andre miljøorganisasjoner som har ført saken mot Shell, på vegne av 17.000 nederlendere.

Dommen kan få konsekvenser for andre selskaper som fortsetter med olje- og gassutvinning og kan bane vei for ytterlige søksmål mot industrien.

Milieudefensie har fra før vunnet en rettssak mot Shell i år, som gjaldt selskapets virksomhet i Nigeria.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, mener dommen sender et tydelig signal til land som Norge. Foto: Greenpeace

Milieudefensie er et søsterselskap av Naturvernforbundet.

– Denne historiske dommen, samt varsler fra klimaforskere og IEA, viser at norske Høyesterett, politikere og selskaper ikke følger med i tiden. Den gir et klart signal om at fossilselskaper og land som avhenger av fossile ressurser, som Norge, må straks begynne en rettferdig omstilling bort fra olje og gass, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet til NRK.