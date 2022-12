De kjøpte leiligheter i deler av et hotell der driften ble lagt om.

Men etter at hotellet gikk konkurs mener leilighetseierne at de nå sitter igjen med alt ansvaret for drift og vedlikehold. Også av hotelldelen som nå står tom.

Vibecke Hansen er styreleder i Spåtind Fritid AS. Hun representerer dem som har kjøpt leilighetene som henger fysisk sammen med næringsdelen av bygningen.

Hun er fortvilet over situasjonen de har havnet i.

– Vi klarer ikke å la være å ta ansvar. For ellers blir jo hele bygningen ødelagt.

FØLER SEG UTNYTTA: Vibecke Hansen, styreleder i Spåtind Fritid AS, føler hun og de andre leilighetshaverne er tvunget til å dekke utgiftene til strøm og vedlikehold for hele hotellet. Foto: Privat

Fortvilet situasjon

Bare strømregningen for desember ventes å bli på over 200 000 kroner. De får ingen strømstøtte, og Hansen beskriver situasjonen som prekær.

I tillegg til strøm må leilighetseierne nå betale kommunale avgifter, kostnader til brøyting, festeavgift, alarmsentralen og vaktmester.

Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte denne saken først.

Hansen frykter bygget tar mer skade for hver uke som går nå i vinter. Og nå nærmer grensa seg for hvor mye de er i stand til å betale.

I salgsprospektet Ditt eget sted på fjellet understrekes det at leilighetseierene slipper å ha noe med drift å gjøre, men at en kommer til dekket bord.

VARME: På badene står det på varme for å unngå at rørene fryser. Foto: Elin Fossum / NRK

Ærverdig hotell

Spåtind Høyfjellshotell ble åpna allerede i 1965. Det ærverdige hotellet ligger på fjellpartiet mellom Gudbrandsdalen og Valdres. I storhetstiden var hotellet fast tilholdssted for revykongen Leif Juster.

Spåtind har de siste åra gjennomført store oppgraderinger og endringer, og har hatt flere eiere. Bare det siste året er det brukt rundt 15 millioner kroner på utbedringer.

Etter hvert starta ombygginga av de fleste av rommene for å bli solgt som leiligheter. Da nye eiere kom inn i 2020 ble hotellet omdøpt til Spåtind Fjellstue.

I oktober slo imidlertid eierne av hotellet, Spåtind Sport AS, seg konkurs. Dermed havnet de rundt 70 leilighetseierne i en svært vanskelig situasjon.

Spåtind Fjellstue på Synnfjellet Spåtind Fjellstue har store fellesarealer, her fra foajé og peisestue. Fra foajeen, Spåtind Fjellstue Resepsjonen ved Spåtind Fjellstue Dansesalen ved Spåtind Fjellstue I kjelleren er det nytt basseng og nyrenoverte garderober. Det nyeste konseptet er Basecamp, som stod ferdig i mars 2022. Her er det fire rom med 8-20 senger, to garderober, handicap wc, tørkerom og treningsrom. Flere av leilighetene er nyoppussa. Grautbua Kafé ligger ved slalombakken rett ovenfor hotellet Det er flere hytter rundt Spåtind Fjellstue

– Nekter å betale

Panthaverne, Etnedal Sparebank og Innovasjon Norge, har ifølge Vibecke Hansen ikke vært interessert i å ta vare på bygningen. Hun sier hun er overrasket og sjokkert over at de nekter å betale for strøm og vedlikehold.

– Panthaverne opptrer uansvarlig og lite voksent. Nå er det vi som betaler for å redde en bygning som vi ikke eier.

– Forstår fortvilelsen

Bostyrer Klaus A. Munkeby Linaae i Advokatfirmaet Campbell & Co sier til NRK at han forstår at leilighetseierne er fortvila.

Munkeby Linaae opplyser at konkursboet har oppheva beslaget i næringsdelen av hotellet. Eiendommen er derfor tilbakeført til Spåtind Sport AS bl.a. som følge av at Etnedal Sparebank og Innovasjon Norge har pant i eiendommen.

Klaus A. Munkeby Linaae Foto: Campbell & Co

– Konkursboet har heller ikke midler til å dekke de løpende utgiftene, sier han.

Dermed oppstår det en situasjon der det er usikkert hvem som tar ansvaret for bygningen, og hvem som dekker utgifter til for eksempel strøm og forsikring.

Håper å finne nye kjøpere

Banksjef i Etnedal Sparebank, Stian André Skåren, har også forståelse for situasjonen. Men han sier likevel til NRK at banken ikke ser det forsvarlig å bruke mer penger.

– Vi har vært samarbeidspartner for flere eiere av Spåtind, og har hatt et genuint ønske om at destinasjonen skal lykkes, sier Skåren.

Les hele svaret fra Etnedal Sparebank:

Fra Etnedal Sparebank Ekspandér faktaboks Etnedal Sparebank har forståelse for at situasjonen oppleves krevende for aksjeeierne i Spåtind Fritid, saken er også krevende for banken. Vi har vært samarbeidspartner for flere eiere av Spåtind, og har hatt et genuint ønske om at destinasjonen skal lykkes. Vi håper fortsatt på å finne kjøpere som vil kunne bidra til å utvikle Spåtind som destinasjon. Etnedal Sparebank er som kjent ikke eiere av næringsdelen av hotellet, men panthaver. Vi har allerede en betydelig eksponering gjennom vårt utlånsengasjement og vi ser det ikke som økonomisk forsvarlig å øke eksponeringen ytterligere. Stian André Skåren, banksjef i Etnedal Sparebank

STORE ROM: Leilighetshaverne mener de er tvunget til å ta over ansvaret for de store fellesarealene. Foto: Elin Fossum

I en konkurs vil alle interessenter være skadelidende på ulike måter. Det forteller Kjetil Svorkmo Bergmann i kommunikasjonsavdelingen i Innovasjon Norge.

– Vi har stor forståelse for at situasjonen kan oppleves som urettferdig, men vi minner om at Innovasjon Norge hverken eier næringsdelen eller aksjene i Spåtind Fritid AS. Vi er panthaver og er dermed også rammet av konkursen.

Les hele svaret fra Innovasjon Norge:

Fra Innovasjon Norge Ekspandér faktaboks I en konkurs vil alle interessenter være skadelidende på ulike måter. Innovasjon Norge aksepterte å dele kostnadene med Etnedal Sparebank og Spåtind Fritid AS i en måned etter konkursåpning, slik at det skulle være mulig å få på plass en kjapp løsning for hotellet til beste for alle parter. Vi har hele tiden presisert overfor Spåtind Fritid AS v/styreleder at det ikke kunne forventes at Innovasjon Norge ville kunne bidra utover dette. Derfor bør det ikke komme som en overraskelse at Innovasjon Norge har avvist å dekke ytterligere kostnader. Dessverre lykkes det ikke å få på plass en løsning raskt, men vi jobber fortsatt for en løsning med nye eiere på Spåtind Fjellstue. Vi har stor forståelse for at situasjonen kan oppleves som urettferdig for dem som har kjøpt leiligheter i tilknytning til Spåtind Fjellstue, men vi minner om at Innovasjon Norge hverken eier næringsdelen eller aksjene i Spåtind Fritid AS. Vi er panthaver og er dermed også rammet av konkursen. Innovasjon Norge er finansiert over statsbudsjettet og etter vår vurdering er det ikke forsvarlig å benytte offentlige midler til å dekke kostnader vi ikke er forpliktet til å dekke, derimot er det vår oppgave i en slik sak å bidra til å få til en løsning som gjør at vi ikke bruker mer penger på en konkurs enn strengt nødvendig. Kjetil Svorkmo Bergmann, spesialrådgiver kommunikasjonsavdelingen

Betaler, men må holde seg unna

Tilbake står eierne som sier de nå ikke har råd til å bruke leilighetene siden driftskostnadene må holdes på et minimum.

Hansen sier at det er en viss ironi i at de har sagt ja til at en løypemaskin kan stå i garasjen til det gamle hotellet og få strøm til motorvarmeren fra dem.

– Vi vil jo at løypenettet skal være like flott selv om hotellet ikke er i drift. Men selv må vi holde oss unna både leilighetene og de fantastiske skiløypene.