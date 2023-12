– Du går fra det ene øyeblikket til det andre, på null tid. Plutselig henger jeg der.

I 2008 havnet Truls Gjefsen i en bresprekk i Jotunheimen.

Han var på topptur med en kompis da uhellet skjedde.

I nesten tre timer hang han der. Opp ned i den over 20 meter dype bresprekken.

– Jeg var jo egentlig i mye mer livsfare enn jeg visste om. Dette er en historie til skrekk og advarsel. Ikke gjør som meg, sier han.

Truls var heldig som overlevde. Ifølge legen skulle han egentlig ha dødd denne dagen. Foto: Privat

Dårlig utstyrt for topptur

Truls har gått mye på ski. Og dette var langt fra hans første 2000-meters topp. Han og kompisen gikk stadig slike toppturer for å avslutte sesongen.

Denne pinseaften gikk skituren til Bjørnungen, 2110 moh.

– Jeg plukka med meg noe utstyr og kledde meg som om jeg skulle gå en liten tur i Rondane. Det var jo veldig dumt. Men slik kan det bli om man er vant til å gå i fjellet. At en slutter å tenke på fjellvettregler og korrekt utstyr.

Truls hadde kun langrennsski med gamle rottefellabindinger. Her viser han skiene han brukte da han falt i breen. Foto: Harald Christian Eiken

På veg ned fra fjellet var det isete, bratt og glatt. Kompisen hadde kjørt ned bakken foran, og det var ingen i området rundt.

Truls hadde tenkt å ta av seg skiene og gå ned, da bakken plutselig sviktet.

– Da skjønte jeg; «oi, bresprekk».

Den høyre skia og den venstre staven hadde hektet seg fast, slik at Truls hang fast i toppen av bresprekken.

Det skulle gå nesten tre timer før han fikk hjelp.

Med en tommel og en tann klarte Truls å sende meldingen «Er i bre» til ski-kompisen. Da ble det slått full alarm, og både luftambulanse og frivillige ble sendt til fjells for å redde Truls.

Men hvordan kunne det hele gå så bra?

Denne meldingen var det Truls klarte å sende da han hang opp ned i bresprekken. Heldigvis var det alt som skulle til for at kompisen varslet redningsmannskapene, og Truls ble reddet opp innen kort tid. Foto: Harald Christian Eiken

Reddet av rekestilling

I et forsøk på å ikke få blod i hodet, strammet Truls magemusklene og krummet ryggen. Som en reke hang han der, opp ned i den kalde lufta.

Dét kan ha vært utslagsgivende for at Truls i dag kan fortelle historien sin.

Christen Tellefsen er redningsmann i Norsk Luftambulanse. Han har vært med på flere redningsaksjoner der folk har havnet i en isbre.

– Fall i bresprekk kan være skikkelig farlig. Man kan påføres ulike skader, som hodeskade og bruddskader. Det er også stor fare for å kile seg der sprekken blir smalere med risiko for å fryse i hjel eller bli klemt.

– Å henge opp ned er skikkelig ubehagelig, men reguleringsmekanismer i kroppen tilpasser etter hvert og regulerer mengden blod som går til hodet, sier Tellefsen. Foto: EVEN LUSÆTER / NRK

– Dersom man havner i en bresprekk er det viktig å ikke falle lenger ned, derfor bør man ha en isskrue tilgjengelig på selen, slik at man kan sikre seg fast i isen.

Tellefsen forteller at man kan besvime når man står fastklemt i samme stilling over lengre tid. Og at besvimelse kan føre til ufri luftvei og kvelning.

– Det å kunne bevege seg noe har mye å si for sirkulasjonen og opphoping av blod i kroppsdelene og å unngå besvimelse.

Dårlig bekledning er det farligste

Den da 52 år gamle Truls hadde egentlig ikke så lyst til å gå på topptur denne pinseaften. Han hadde sovet dårlig og var trøtt og sliten.

Redningsmann Tellefsen sier en i verste fall kan gjøre dårlige valg om man er sliten på tur.

– Kommer man for eksempel til et skredfarlig heng som man ikke hadde forutsett, så kan det være lett å kjøre dette i stedet for å måtte gå en omvei rundt og bli enda mer sliten.

Utstyrsmessig er det nok dårlig og/eller liten bekledning som er det farligste på topptur, forteller Tellefsen.

– Man bør alltid ha med seg klær som gjør at man ikke fryser i hjel om noe skjer med utstyret eller om man skulle skade seg. Vindsekk er obligatorisk.

Han sier at skiutstyret ikke behøver å være alpint toppturutstyr, men at det kan være fjellski eller turski om ferdighetene dine er gode nok til å beherske disse i ymse snø og bratthet.

– Mat og drikke må tilpasses den enkelt, noen trenger lite mat mens andre trenger mye. Man kjenner seg selv best og tar med ut fra sitt eget behov, men ta alltid med litt ekstra som reserve.

Redningsmannens tips til deg som skal på topptur Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspander/minimer faktaboks Man kan ferdes alene i fjellet, men det øker sårbarheten ved eventuelle problemer.

Reduser risikoen ved å tilpasse vanskelighetsgraden og unngå de mest krevende turene.

Informer noen om planlagt rute og forventet hjemkomst for ekstra sikkerhet.

Ved ferdsel i komplekst terreng som breer, bør man alltid være minimum to sammen.

Når man er flere sammen, hold jevn avstand både oppover og nedover for å kunne assistere ved behov.

Oppretthold visuell kontakt og vær oppmerksom på hverandre for å raskt respondere på skader eller utstyrsvansker.

Vær «søkbar» ved å bruke sender/mottaker-utstyr om vinteren, ha alltid med telefon selv uten dekning, og bruk klær som gir god kontrast. Unngå hvite klær om vinteren.

Kunne dødd flere ganger

Truls kunne også ha dødd etter ulykken. Blodtilførselen i høyrebeinet hadde stoppet, og den ene muskelen hadde begynt å dø. Dette kan i verste fall være dødelig.

Men takket være den tidlige behandlingen gikk også dette bra.

– Det kom en lege og satte seg ned ved senga mi. Han sa «du skulle egentlig ha dødd mange ganger». Da begynte det å gå opp for meg, sier Truls.

Truls ble hasteinnlagt på sykehuset etter å ha blitt reddet opp fra bresprekken. Foto: ARNE SØRENES / NRK

Men også staheten til Truls har mye å si for at han kan fortelle historien sin.

– Styrken min er nok en slags form for utholdenhet. Fysisk, men kanskje aller mest mentalt. Om noe skal eller må gjennomføres, så holder jeg på til jeg er i mål.

Husk å sjekk ut episoden med Truls i NRKs podkast «Øyeblikket»: