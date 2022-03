Tor Erik (45) velger bort IT-bransjen for å bli helsefagarbeider

– Jeg gleder meg faktisk veldig. Det er hyggelige folk her, så det her kommer til å gå kjempebra!

Tor Erik Neuberg smiler og fyller saftglassene til beboerne på demensavdelingen på Lena i Østre Toten.

45-åringen har sin første dag som helserekrutt. Bak seg har han 20 år i IT-bransjen og en periode som arbeidsledig.

Denne uka begynner 42 helserekrutter sin omskolering når prosjektet «Menn i helse» starter opp i Innlandet.

– Du har en rekruttperiode hvor du kan få tid til å finne ut om det her passer deg, før du begynner på skolegangen. Og skolegangen er komprimert ned til ett år pluss lærlingtid. Det synes jeg er veldig bra, sier Neuberg.

STØTTER: Tor Erik Neuberg og avdelingsleder Lisa Skullerud følger en av beboerne ved Labo bo- og servicesenter på Lena i Østre Toten. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

9 av 10 kom seg i jobb

«Menn i helse» startet opp i Trondheim 2010 og er et komprimert utdanningsløp som gir fagbrev som helsefagarbeider. Målgruppen er menn mellom 25 - 55 år som mottar ytelser fra NAV.

Utdanningen tilbys nå i 135 kommuner i ni fylker. Siden oppstarten har 750 voksne menn fått fagbrev gjennom prosjektet.

SUKSESS: Mer enn 9 av 10 som har gått gjennom prosjektet «Menn i helse» har nå jobb, opplyser fylkeskoordinator Britt Klokkervoll. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Resultatmessig så er det 92 prosent som er ute av NAV-ytelse og har lønnsslipp og har noe å leve av. Og det er kjempeviktig, sier Britt Klokkervoll, fylkeskoordinator for Menn i helse Innlandet.

NAV-lederen i Østre Toten kommune mener prosjektet er viktig både for samfunnet og for den enkelte.

– Mange av de vi har rekruttert inn her har vært ute av arbeidslivet i kortere eller lengre perioder. Og det å kunne være med å bidra i samfunnet, bidra i en sektor som har behov flere hender i arbeid, det er jo viktig. Og for den selvfølelsen den enkelte sitter med, sier Ørjan Gangnes.

For få menn i helsesektoren

Andelen menn i helse- og sosialsektoren er på kun 17 prosent, viser tall fra SSB for fjerde kvartal 2021.

Det merker man også ved Labo bo- og servicesenter på Lena. Avdelingsleder Lisa Skullerud er derfor glad for at hun nå får inn helserekrutter som Tor Erik.

TRENGER MENN: Avdelingsleder Lisa Skullerud ved Labo bo- og servicesenter på Lena håper flere menn vil la seg rekruttere inn i helsesektoren. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er et stort behov for menn i helse, for vi er for få. Og pasientene våre trenger også kontakt med menn og samtaler og aktiviteter med menn, sier Skullerud.

I stua på demensavdelingen leser Tor Erik høyt fra lokalavisa for beboerne. 45-åringen hadde ikke sett for seg å jobbe i helsesektoren. Men han ønsket seg en forandring og er svært motivert for det som kommer.

– Jeg vet en god del om det. Men det er fortsatt veldig mye å lære seg. Det gjør det bra å ha de fire månedene før man går på skolebenken. Og så er det veldig intensivt også, sier han.