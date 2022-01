Ståle Solbakken trenervikar i HamKam

Ståle Solbakken skal vikariere som HamKam-trener torsdag, fredag og lørdag denne uken. Det forteller daglig leder i klubben, Bent Svele, til NRK. Solbakken er til daglig trener for herrelandslaget i fotball.

Solbakken var HamKam-trener også i årene 2003-2005. Den gangen ledet han klubben opp fra 1. divisjon til eliteserien i fotball, og var nære medalje i opprykkssesongen.

Siden den gang har Grue-mannen vært aktiv som investor, supporter og pappa.

Solbakken er bosatt i Hamar og København.

HamKam står foreløpig uten hovedtrener etter at Kjetil Rekdal forlot klubben til fordel for Rosenborg.