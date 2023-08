Aggregatene på Braskereidfoss kraftverk ved Glomma stanset rundt kl. 06.30 onsdag morgen på grunn av en nettfeil.

Ved stopp skal flomluker åpnes automatisk for å ta unna den økte vannmengden i elveløpet. Det skjedde ikke.

Senere på dagen brast demningen, og Glomma fosset ukontrollert gjennom.

En høyspentmast ved siden av demningen ble med ut i elva. Hele torsdag har det blitt jobbet med å frigjøre kablene fra masta.

Nå er det bestemt at kablene skal sprenges.

Kontrollert sprengning

Politiet ønsker å sprenge strømkablene for å gjøre området sikkert.

– Strømledningene på masta utgjør en fare for ytterligere skader på kraftverket og for eventuell trafikk på fylkesveien på den andre siden av elva, sier innsatsleder Kjetil Enger til Østlendingen.

Kommunikasjonssjef i Elvia Morten Schau sier til avisen at det er seks kabler på masta som må sprenges samtidig.

– Dette må være helt koordinert for at eventuelt gjenværende ledninger ikke skal trekke masta i den ene eller andre retningen, sier han.

Tidligere torsdag har det blitt gjennomført to prøvesprengninger. Det ble først meldt at hele masta skulle sprenges, men Elvia opplyser at det er ledningene som skal bort.

SPRENGES: Det er strømkablene på denne masta som skal sprenges. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dette skjedde onsdag

En nettfeil førte til at aggregatene på Braskereidfoss kraftverk stanset tidlig onsdag morgen på grunn av en nettfeil.

Når det skjer skal flomluker åpnes automatisk for å ta unna den økte vannmengden i elveløpet, men det skjedde ikke. Årsaken til det er fortsatt uklar.

Hele onsdag formiddag ble det vurdert å bruke sprengstoff for å åpne en luke i demningen, slik at vannet kunne slippe unna.

Men ved 16.30-tiden begynte deler av demningen å kollapse av seg selv på grunn av de enorme mengdene vann.

KOLLAPSET: Deler av demningen kollapset ved 16.30-tiden onsdag. Du trenger javascript for å se video. KOLLAPSET: Deler av demningen kollapset ved 16.30-tiden onsdag.

– Det er vondt å oppleve at et flott kraftverk blir satt under vann. Det er sjeldent, sa kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante i Hafslund Eco.

Mellom 15 og 20 husstander ble evakuert i området sør for kraftverket, og Våler kommune satte krisestab. De evakuerte fikk flytte hjem igjen senere onsdag kveld.

Statsforvalteren i Innlandet meldte ved 19-tiden at situasjonen var stabil ved kraftverket.

