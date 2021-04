Skilegenden Håkon Brusveen er død

Ifølge sønnen Bjørn Brusveen var han ut og inn av sykehuset de siste månedene, før han sovnet inn på Helsehuset i Lillehammer sent onsdag kveld.

Det melder avisa Gudbrandsdølen Dagningen.

Brusveen, som representerte Vingrom idrettslag, vant OL-gull på 15-kilometeren i Squaw Valley i 1960.

Han ble også en kjent og kjær stemme som utegående reporter i skiløypa under radiosendingene til NRK Sport.

– En gigant i norsk idrettshistorie

Tidligere skiløper og nåværende leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet FIS, Vegard Ulvang minnes best Brusveen fra da han passerte han i skiløypene mens han kommenterte.

– Stemningen og atmosfæren han og Bjørge Lillelien skapte var definitivt med på å gjøre langrenn til en folkesport, sier Ulvang.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Norge har mista en gigant i norsk idrettshistorie.

– Han er ikke bare en stor skiløper, men også en stor stemme. Det er enda en av våre virkelige legender som går bort. Han er en som har vært med oss lengst og en som kommer til å bli huska lengst.

MINNES BRUSVEEN: Vegard Ulvang husker godt da han passerte Håkon Brusveen i skiløypa, mens «stemmen fra skogen» kommenterte langrenn for NRK Radio. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Saltvedt sier mange generasjoner kjenner til Brusveen og hans underfundige stemme i skiløypa.

– Samtidig er det en mann som skrev seg inn i idrettshistorien med den mest fantastiske historien rundt et OL-gull vi noen gang har opplevd.

OL-GULL: Håkon Brusveen (t.h.) med gullmedaljen han tok på 15 kilometeren under Squaw Valley-OL. T.v. Sveriges Sixten Jernberg som tok sølv på samme distanse. Foto: Scanpix / SCANPIX

Opptatt av oppvekstmiljøet i bygda

Leder i Vingrom idrettslag, Steinar Fjeldberg, sier at Brusveen er en viktig årsak til at den lille bygda har et så stort og aktivt idrettslag.

Steinar Fjeldberg, leder i Vingrom idrettslag. Foto: Privat

– Det er en svært trist nyhet vi fikk om at han var gått bort. Han var levende opptatt av at barn og unge skulle få et godt oppvekstmiljø.

Fjeldberg sier at han har vært et fantastisk forbilde for alle, og at hele bygda er preget av dødsfallet.