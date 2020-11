Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykehus, legekontor, nødetater og andre fikk et skrikende behov for desinfeksjonsvæske i mars, da koronapandemien traff Norge. Spritprodusenten Arcus snudde seg rundt og leverte ca. 28.000 liter til et 40-talls kunder i løpet av et par uker.

Men spriten var ikke gjort tilstrekkelig udrikkelig, og dermed ble kundene ilagt alkoholavgift i etterkant.

– Svært overrasket

Regningen til Østlandske Gjenvinning i Hamar økte fra 2.500 kroner til 37.000 kroner da avgiften ble lagt til.

OVERRASKET: Bjørn Rosenberg i Østlandske Gjenvinning ble mildt sagt overrasket da han så spritregninga i høst. Foto: Østlandske Gjenvinning

De henter spesialavfall fra sykehusene i Innlandet og er pålagt å desinfisere bilene med sprit mellom hvert oppdrag. Da det ble mangel på slik sprit i mars, kjøpte de 50 liter fra Arcus.

– Jeg må si jeg ble noe overrasket, da jeg så sluttregningen på spriten tidlig i høst, sier Bjørn Rosenberg i Østlandet Gjenvinning.

De betalte regninga, men søkte både Arcus og Skatteetaten direkte, om å få slippe avgiften og få tilbakebetalt pengene.

Nasjonal nødssituasjon

Nå har altså Skatteetaten snudd og trekker tilbake kravet om alkoholavgift i sin helhet. Det opplyser Arcus.

«Det er ikke tvil om at det i dette tilfellet var tale om en nasjonal nødssituasjon», skriver Skatteetaten i brevet til Arcus.

Forespørselen om å få slippe alkoholavgift ble først avslått, men Arcus anket fordi de mente det var urimelig at sykehus, nødetater og andre viktige samfunnsaktører skulle betale alkoholavgift i en krisesituasjon.

MERKET: Desinfeksjonsspriten ble merket som ikke drikkbar, men tilfredsstilte ikke helt reglene. Foto: Per Bjorkum, Arcus / Per Bjorkum

–Skatteetaten hadde plusset på vanlig alkoholavgift, som om det var drikkesprit de hadde kjøpt. Alkoholavgiften er et politisk virkemiddel for å begrense alkoholkonsumet, ikke for å begrense livsviktig aktivitet i samfunnet vårt, sier Erik Bern, konserndirektør i Arcus.

Åpnet for å bruke skjønn

Ankebehandlingen og svarbrevet i sin helhet fra Skatteetaten til Arcus er unntatt offentlighet.

Men på spørsmål fra NRK tidligere i november svarte seksjonssjef Astrid Dugstad Tveter i Skatteetaten, at det finnes unntakshjemler i regelverket.

– På generelt grunnlag kan vi si at en vurdering av dispensasjonshjemmelen som finnes i det aktuelle regelverket vil være aktuelt i slike tilfeller, slik at vi kan se denne type saker i lys av en ekstraordinære situasjon, som når vi blir rammet av en pandemi.

Og det er altså det de nå har gjort.

Fornøyde kunder

KLOKT: Konserndirektør i Arcus, Erik Bern, er fornøyd med at Skatteetaten snudde i saken. Foto: Eivind Røhne

Konserndirektør i Arcus, Erik Bern, mener Skatteetaten har utvist godt skjønn.

– I en nasjonal krise må det kunne gjøres unntak og dette er en klok beslutning, sier han.

Arcus søkte om fritak fra alkoholavgiften på vegne av alle de aktuelle kundene. Kommunikasjonsdirektør i Arcus, Per Bjørkum, sier de informerte kundene sine om avgjørelsen fra Skatteetaten i ettermiddag.

– Det var stor glede, sier Bjørkum.