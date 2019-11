Stange kommune har 1,6 milliarder kroner i budsjett. Ved å fjerne utdeling av gullklokker til ansatte for lang og tro tjeneste, så sparer de 250.000 kroner. Det utgjør 0,15 promille av budsjettet.

Det var Hamar Arbeiderblad , som først omtalte saken.

ETT ÅR IGJEN: Vigdis Fjæstad Engeskaug jobber som kokk på Ottestad bo- og servicesenter. Hun har jobbet i 24 år, og kan være den første som ikke mottar gullklokka. Foto: Frode Meskau / NRK

– Jeg synes egentlig dette er litt smålig. Det er en fin tradisjon til de som har stått i jobben i 25 år. Jeg blir lei meg hvis jeg ikke får den nå, sier Vigdis Fjæstad Engeskaug som jobber som kokk på Ottestad bo- og servicesenter.

Hun har jobbet for kommunen i 24 år, og skal egentlig få utdelt gullklokka neste år. Det er en anerkjennelse som hun har gledet seg til, men som hun nå er usikker på om hun mister.

– Jeg synes dette er veldig synd. Stange kommune har hatt denne tradisjonen i mange år, og det synes jeg de burde fortsette med. Jeg har lyst til å bære den med stolthet, og jeg ser veldig frem til å få den, sier Fjæstad Engeskaug.

– Stolt av gullklokka mi

I 2018 ble 24 ansatte i Stange kommune hedret med gullklokke.

– Det er en ære å bli påskjønnet når du har vært i kommunen i så mange år. Det er så flott. Jeg er stolt over klokka mi, sier Oddny Buseth. Hun jobber som aktivitetsleder i kommunen, og er en av dem som har mottatt klokka.

Når HA tok kontakt med økonomisjef Torill Synnøve Hoel i Stange kommune, så legger hun ikke skjul på at rådmannens budsjettforslag inneholder en røys med mer eller mindre spiselige og uspiselige kuttforslag. Deriblant er altså gullklokka.

Kommunen kan trekke fra klokkene på skatten og trenger heller ikke betale arbeidsgiveravgift på gavene.

Sparer 0,15 promille

Det er rådmannen som forslår det upopulære kuttet for å få budsjettet i balanse.

VIL KUTTE: Rådmann i Stange, Kaija Eide Dørum foreslår å kutte ut gullklokke til ansatte, som et av mange forslag. Foto: Frode Meskau / NRK

– Dette er et av mange tiltak for å at Stange kommune skal få et budsjett som er i samsvar med de rammene vi har. Stange kommune har som mange andre kommuner store utfordringer med å klare å få et budsjett som er i balanse på kort sikt og på lengre sikt, sier rådmann i Stange, Kaia Eide Dørum.

Rådmannen erkjenner at dette er et upopulært forslag, men sier hun er opptatt av at dette forslaget ikke må fremstå som at hun ikke ser betydningen av dyktige og gode medarbeidere som har stått i jobben i 25 år.

– Isolert sett så ser jeg at enkelte kan se på dette som smålig. Men man må huske på at dette er et av mange tiltak for å klare å ta ned budsjettet. Jeg ser at dette ikke føles greit for mange som har vært her i 25 år. Men det er mange av disse små tiltakene som faktisk blir en sum til slutt, sier Eide Dørum.

Det er til slutt kommunestyret i Stange som skal stemme over forslaget til rådmannen.