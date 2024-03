Nei. Dersom du er over 30 år så trenger du ikke faste

Nei. Dersom du er over 30 år så trenger du ikke faste Ja, når du er muslim må du faste uansett Nei. Reisende, syke, barn og gravide trenger ikke å faste

Ramadan er den islamske fastemåneden

Kan man ha sex under ramadan?

5/10 Kan man ha sex under ramadan?

Lønningen man får under ramadan
En rituell avgift man gir til de fattige

9/10 Hva handler ramadan om, annet enn fasting?

Foto: Anna Gordon / Reuters