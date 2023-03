Det har i kveld pågått en politiaksjon i et boligområde i Moelv. Politiet har evakuert tre beboere på den aktuelle adressen.

Grunnen til dette er opplysninger om at det skal være giftig materiale på stedet.

– Hvis opplysningene stemmer, så kan det være farlig, sier Rune Vegard Huse, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

Ikke bekrefta

Politiet har onsdag kveld ennå ikke bekrefta om det faktisk er giftig materiale på stedet.

Ifølge NTB sier Huse at det ikke er noen holdepunkter for at det er giftig materiale på adressen utover det personen selv har forklart.

– Vi har evakuert for å være føre var. Nå forsøker vi å få klarhet i situasjonen, sier han til NTB.

Innsatsleder i Innlandet politidistrikt, Stig Cato Larsen, sier til NRK at de har evakuert tre personer fra adressen.

– Jeg kan dessverre ikke si noe om stoffet på nåværende tidspunkt, sier han.

ÉN PÅGREPET: En person er pågrepet etter opplysninger om mulig giftig materiale på en adresse i Moelv. Innsatsleder i Innlandet politidistrikt Stig Cato Larsen sier at de har evakuert tre personer. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Én pågrepet

– I ettermiddag fikk politiet melding via AMK om ei adresse hvor det kunne befinne seg et farlig stoff. Derfor rykka politiet ut til stedet, sammen med brann og helse, for å undersøke videre hva som var tilfelle, sier Larsen.

Én person er pågrepet og blir tatt hånd om av helsevesenet. Politiet har tidligere hatt bistand fra brannvesenet for å avklare situasjonen.

Ifølge Ringsaker Blad var det på et tidspunkt titalls utrykningskjøretøy på plass, deriblant kjøretøy fra CBRNE-enheten i Sykehuset Innlandet og IUA-bilen fra Hedmarken brannvesen.

VAKTBIL: Én bil blir igjen på adressen over natten som vaktbil. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Like før halv ti onsdag kveld er det kun én politibil på stedet.

– Det som skjer videre nå er at politiet, med hensyn til etterforskninga, kommer til å ha patrulje på stedet her utover natta, sier Larsen.

– Så ønsker jeg å si at det ikke er noen fare for andre beboere i området nå, legger han til.

Ingen trusselsituasjon

Huse sier at det ikke er klart hvor de tre evakuerte skal gjøre av seg for natten.

Han understreker at det ikke har vært snakk om en trusselsituasjon mot noen.

Politiet skriver på Twitter at de har dialog med bombegruppa, da de er rette vedkommende for slike hendelser. De understreker at det ikke er grunn til bekymring for beboere i nabolaget.