– Det er litt spesielt, «vi blir gamle samtidig», sa hun til meg.

Det forteller sønnen Sveinung Høgetveit, som selv er 86 år gammel.

Petra Høgetveit fylte 110 år den 3. april, og døde klokken 12:30 lørdag 23. mai.

– Gikk raskt nedover

Bursdagen skulle egentlig feires på bruktmessen i Vikingskipet. Men på grunn av koronasituasjonen ble den feiret på sykehjemmet, forteller sønnen til NRK.

– Vi hadde ikke tilgang til å komme inn, men vi møtte opp med rundt 20 familiemedlemmer utenfor. De sang og viftet med norske flagg, og hun vinket tilbake fra vinduet sitt, sier han.

Det var VG som først omtalte saken.

Sveinung forteller at det ble en hyggelig dag for alle som var med, selv om feiringen ikke gikk helt som planlagt.

– Etter bursdagen gikk det raskt nedover, men hun var klar helt til det siste, sier han.

– Sterk fra fødselen

Sønnen forteller at moren alltid har vært sterk, men at det føles rart at hun nå er borte.

– Det er litt rart, men det var fire familiemedlemmer rundt henne da hun døde. Et oldebarn kom fra Oslo og rakk inn og fikk tatt i hånden hennes akkurat det minuttet hun puste ut. Det ble sterk og spesielt.

Petra Høgetveit var husmor på et småbruk, og på bedriften Brumunddal ullvarefabrikk, som sønnen fortsatt driver.

Det er ikke bestemt når begravelsen skal være ennå.