Det er lørdag kveld, og køen utenfor Festiviteten strekker seg langt bort over gaten i Hamar sentrum.

– Det er morsomt å være blant folk igjen, roper en av gjestene på utestedet.

Folk virker ivrige etter å komme inn på dansegulvet igjen, og teste "movsa" man har holdt inne i en hel koronaevighet.

Køen til Festiviteten strekker seg langt bort over gaten i Hamar sentrum. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

Festiviteten er et av få utesteder i Innlandet som har åpnet opp dansegulvet igjen. Her kan man endelig slå seg løs, så lenge man danser innenfor boksen.

På gulvet er det teipet opp et rutenett, der rutene er litt over en meter i hver retning.

Fungerende daglig leder Kristiane Barka, beskriver fenomenet som sjakkbrettdans.

– Så lenge det ikke er mer enn én person i hver rute, kan du danse akkurat hvordan du vil, forklarer hun.

Fungerende daglig leder på Festiviteten på Hamar byr opp til dans med «sjakkbrettløsning». Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

– Hva skjer hvis man ikke overholder denne anbefalingen om en meter i danseruta?

– Vi forsøker å stanse alle som krysser ruta si. Det er ikke forbudt å være nærmere enn en meter, men vi oppfordrer likevel alle til å overholde dette, sier Barka.

Etter en advarsel blir dansende som går ut av sin rute bedt om å ta en pause fra dansinga, for å sette seg ned.

De som ikke hører på advarsler blir bortvist fra utestedet.

Endelig føle på normaliteten igjen

Kristiane Barka forteller at det stort sett er «nattklubbdansing» det går i, men noen er også mer kreative.

– Hvis de er få på dansegulvet kan de til og med ha polonese og hoppe fra rute til rute, forteller hun.

Simen Kroken er en av dem som utnytter dansegulvet på Festiviteten lørdag kveld.

– Det er det eneste stedet vi kan slippe oss fri og endelig få føle på normaliteten igjen, sier Simen Kroken.

Han smiler fra øre til øre etter å endelig ha fått svingt seg på dansegulvet igjen.

– Fanget i et hundebur

Men det er ikke alle som mener sjakkbrettdansingen er et like godt alternativ som et åpent dansegulv.

– Det er som å være hund i et bur, sier Donard Jashari.

Han mener allikevel at det er et bedre alternativ enn å holde dansegulvet helt stengt.

Donard Jashari mener det blir vanskeligere å holde seg innenfor ruten sin etter noen øl. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

Jarhari påpeker at det ikke er like lett å holde seg innenfor sin rute, etter å ha tatt seg flere øl.

– Akkurat nå går det fint, men jeg kan ikke love noe etter 3–4 øl, smiler han.

Flere av gjestene NRK har snakket med, forteller at de opplever at vaktene er flinke til å gjete de danselystne inn i rutene sine, hvis de skulle være så uheldige å komme for nært andre gjester.

Ikke forbudt å danse

Fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland, roser tiltaket.

Han sier at det ikke er nasjonalt forbud mot å ha åpent dansegulv.

Men FHI oppfordrer folk på utesteder til å mingle minst mulig, og holde en meters avstand til andre. Forland tror rutenettet kan minne folk på denne regelen.

– På et dansegulv kan det være fort å støte bort i andre, og da tenker jeg at det med å ha ruter på gulvet er et godt tiltak, sier Forland.

Fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland, rutenettet kan minne folk på holde en meteren. Foto: Helsedirektoratet

Besøk fra hele landet

Den daglige lederen oppfatter at dansegulvet er en stor suksess. Hun sier at på det meste slipper de inn 130 gjester, og at dansegulvet på 15 ruter er så godt som fullt hele kvelden.

– Jeg har møtt folk i døra fra rundt om i landet, som kommer hit til Hamar for å sjekke ut dansegulvet vårt. Det syns vi er veldig gøy, forteller Barka.