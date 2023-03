Inger Johanne Reiestad Hansen, som er bistandsadvokat for kvinnen som har anmeldt saken, sier at hennes klient har det vanskelig.

– Det har vært en lang prosess fram til å gjøre dette.

For den femte sikta i saken er det ikke kjent om det blir varetektsfengsling.

Onsdag pågrep politiet i en koordinert aksjon, fem personer i Østerdalen og Glåmdalsdistriktet sikta for seksuelle overgrep mot barn.

NRK kjenner til at noen av dem er sikta for seksuell omgang med barn under 10 år. Mens andre er sikta for seksuell omgang med barn under 14 år.

To av dem er i familie med kvinnen som anmeldte saken til politiet. De tre andre er bekjente av familien. De er alle i 60-70-årsalderen.

Fare for bevisforspillelse

Politiet mener det er viktig for etterforskningen at de sikta blir varetektsfengslet.

Politiadvokat Maria Husebye Fossen ønsket varetektsfengslet for de siktede i overgrepssaken i Østerdalen. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Påtalemyndigheten mener det foreligger bevisforspillelsesfare i saken. Vi er i en innledende fase av etterforskningen, og det er viktig å forhindre at det forspilles bevis, sier politiadvokat Maria Husebye Fossen.

Politiet ba om varetektsfengsling i fire uker med to uker i full isolasjon og medieforbud for alle de sikta. Retten ga medhold i det meste, men de sikta blir underlagt delvis isolasjon.

Fire av dem nekter for det de er siktet for og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet.

Mari Enger Flobergseter som er forsvarer for den femte sikta, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken på vegne av sin klient.

Jens-Henrik Lien forsvarer mannen som har en familierelasjon til kvinnen som anmeldte saken til politiet.

Jens-Henrik Lien forsvarer mannen som har en familierelasjon til kvinnen som har anmeldt overgrepene. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han mener derfor det ikke er grunnlag for fengsling, sier Lien.

Han vil sammen med sin klient vurdere å anke varetektsfengslingen.

Politiet bekrefter til NRK at den siktede mannen tidligere er anmeldt av den samme kvinnen. Da ble saken henlagt.

Politiadvokat Husebye Fossen vil ikke si noe om denne anmeldelsen dreier seg om lignende overgrep.

– Jeg ønsker ikke å komme inn på gamle saker, sier hun.

Også den siktede kvinnen nekter straffskyld.

Anders Frydenberg representerte kvinnen som er siktet i saken under framstillingen i retten torsdag. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Hun nekter for all straffskyld. Utover det har hun ingen kommentar til saken, sier Anders Frydenberg, som representerte kvinnen under fengslingsmøtet i dag.

De vil anke varetektsfengslingen.

Per Martin Borg er forsvarer for en mann i 70-årene fra Østerdalen. De har varslet at de vil anke. Bjørn Pettersen som er forsvarer for mannen fra Glåmdalsdistriktet vil også vurdere å anke.

Bistandsadvokaten: – Hun har det vanskelig

Politiet mottok i desember en anmeldelse fra en kvinne som hevder hun gjentatte ganger er blitt utsatt for overgrep i barndommen og opp i voksen alder.

Kvinna, som nå er i 30-årene, har vært i flere avhør hos politiet i januar og februar. I forrige uke mente politiet de hadde grunnlag for å ta ut siktelse og pågripe de fem personene.

– Hun opplever at situasjonen er svært krevende, sier Inger Johanne Reiestad Hansen, som er bistandsadvokat for kvinnen.

– Hvorfor anmeldte hun saken først nå?

– Hun har gått til politiet på et tidligere tidspunkt, men har følt at hun ikke ble tatt på alvor. Da var hun veldig ung, så dette har vært en prosess fram til nå.

Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokat til kvinnen som har anmeldt overgrepssaken. Foto: Alexander Nordby / NRK

Reiestad Hansen mener det er viktig for kvinnen at de sikta blir varetektsfengslet.

Det ble gjort ransakelse av boligene til de siktede etter pågripelsen onsdag. Politiet vil nå etterforske saken med blant annet flere avhør av de siktede og vitner.