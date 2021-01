Det var natt til lørdag 9. januar at Østre Toten ble utsatt for et dataangrep.

Noen har tatt seg inn bak brannmurene til kommunen, sletta alle sikkerhetskopier og kryptert alle data.

Nå får ingen av de 1300 ansatte i kommunen brukt noen av datasystemene.

Søndag kveld var det krisemøte i kommuneledelsen med påfølgende pressemøte.

Der forklarte ordfører i Østre Toten Bror Helgestad (Sp) at det lå en beskjed fra dem som har gjennomført angrepet da man prøvde å gå inn i datasystemene.

– Der stod det at hvis vi ville ha igjen dataene våre, så måtte vi ta kontakt.

Helgestad sier til NRK at han antar at angrepet er gjort i den hensikt å få kommunen til å gi angriperne penger for at de skal få tilbake systemene sine.

Pasientinformasjon på avveie

Angriperne har ifølge kommunen sletta alle sikkerhetskopier i deres systemer, og de har kryptert alle datasystemer slik at de er umulige å bruke.

Alt arbeid i helse- og omsorgstjeneste, Nav og barnevernstjenester må nå gjøres manuelt.

Også alle journaler i disse avdelingene er utilgjengelige. Det betyr at angriperne har vært inne i disse systemene.

Ordfører Bror Helgestad (Sp) forteller til NRK at sensitiv informasjon som personnummer, helsedata og informasjon fra barnevernstjenesten kan være på avveie.

– De har fått tak i alle våre data, og vi er svært bekymra sier han.

Pasienter må ringe i bjella

Ved Labo omsorgssenter på Lena i Østre Toten så har de nå innført manuelle bjeller hos alle beboerne. For alarmarmbåndene vanligvis brukes for å varsle at man trenger hjelp er også satt ut av spill.

Oppland Arbeiderblad har også omtalt denne saken.

BJELLE: Alle pasientalarmer er ute av drift, og her viser Diana Stepanova på Labo omsorgssenter avdeling 4 bjellen som pasientene må bruke når de skal tilkalle hjelp. Foto: Gry-Hege Strandbakke

Brannvarslingssystemene ved omsorgssenteret er også ute av drift. Nå må de ha en person som alltid går brannvakt.

Enhetsleder for hjemmetjenesten i kommunen, Gry-Hege Strandbakken forteller til NRK at de ansatte er oppgitt over situasjonen.

– Vi har jo ingen kontroll på dette. Det er så enormt mye jobb å gjøre ting manuelt nå.

Men hun skryter samtidig av de ansatte.

– Alle synes selvsagt at dette er ekkelt, men vi tar det med fatning og går på med liv og lyst for å gjøre jobben vår.

MANUELT: Her forbereder Tove Maria Gundersen, Heidi Anita Bakken og Iren Engh neste ukes arbeidslister, ved hjelp av de forrige ukenes arbeidslister. På grunn av korona lagrer vi nå arbeidslister litt lengre på papir enn vi pleier. Det er til god hjelp for oss nå, forteller enhetsleder for hjemmetjenesten Gry-Hege Strandbakke. Foto: Gry-Hege Strandbakke

Jobber for gjenoppretting

Nå jobber kommunen sammen med flere IT-selskaper som skal hjelpe dem å gjenopprette deres systemer.

– Vi har såkalte «snapshots» av systemene våre fra senest fredag klokka 17:00. Vi har stor tro på at vi får gjenoppretta disse, sier ordføreren.

KRISESTAB: Kommunen har satt krisestab. Her representert ved ordfører Bror Helgestad (t.v.) og kommunedirektør Ole Magnus Stensrud. Foto: Hans Solbakken / Hans Solbakken

Men kommunen forbereder seg på å være manuelle i sitt arbeid i flere uker fremover.

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud forteller at det er profesjonelle kriminelle som står bak angrepet, og sier at det har skjedd lignende angrep både i Paris og London.

Østre Toten kommune har anmeldt saken til Politiet.