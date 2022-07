Dermed nærmer en historie som startet i 1964 seg slutten.

Bandet ble startet i 1964 på Hamar og har vært Norges mest kjente danseband i flere årtier. Kjente vokalister har vært Lasse Johansen og ikke minst Tore Halvorsen fra 1988 til 2018. Da tok unge Espen Hagen Olsen over.

De har gitt ut 45 album og fått hele åtte Spellemannpriser.

– Vemodig, sier bandleder William Kristoffersen

Det var VG som meldte nyheten først.

Mye har forandret seg

Av den opprinnelige bandbesetninga er Ole Andreas Ødegård og Arne Willy Foss fortsatt med.

Bandet har hatt en rekke slagere gjennom årene etter gjennombruddet med «Regnets rytme». Seinere har de hatt slagere som «Jag trodde änglarna fanns», « Nei, så tjukk du har blitt» og « Kongen av campingplassen».

Ole Ødegård synes det er vanskelig å rangere høydepunkter gjennom alle disse årene, men det har vært store stunder på hjemmebane i Vikingskipet i Hamar. De spilte i fem år på SS Norway og tre år i Florida.

Bandet fikk også en musikal i Oslo.

Ødegård sier at det er flere grunner til at de gir seg.

– Koronaen kom, og det er forandringer i bransjen. og så har du sjølsagt alderen, sier Ødegård. Han er sjøl blitt 76 år, og det samme har Willy Kristoffersen.

Ødegård sier at mye har forandret seg. Før møtte folk opp for å danse. Nå er det noen som klemmer på et mykt ølglass og hopper.

En annen endring er at dansebandmusikk spilles lite på radio.

– Det er ikke så enkelt å selge den type musikk lenger.

Men de har fortsatt et sort og trofast publikum de vil spille for en siste gang.

Planlegger avskjedsturné

For bandet har ikke tenkt å gi seg riktig enda.

De planlegger en avslutningsturné på utvalgte steder. Og Ødegård har en liten drøm om at den siste konserten blir i september 2024. Da har de holdt på i 60 år.

– Vi vil prøve å fordele dans og konsert-oppdragene slik at fansen i det langstrakte landet Norge kan få oppleve oss en gang til, sier bandleder William Kristoffersen til NTB.

Han legger ikke skjul på at det «selvfølgelig blir litt vemodig med en avskjedsturné».

Men det blir også en glede:

– Men så lenge vi kan være friske nok til å stå på scenen i vårt 58. år som band, er jo det en glede og en seier i seg selv, tilføyer han.

AVSKJED: Ole Ivars planlegger en avskjedsturné.

Kristoffersen sier at det også blir en reise i ydmykhet og takknemlighet.

– Det er også med en stor grad av takknemlighet og ydmykhet vi legger ut på reisen mot endestasjonen. Vi fremfører egne låter, for et publikum som venter på oss, sier han.