Ola Ødegaard er død

Ola Ødegaard døde mandag 26. februar.

Det skriver avisa OA.

Han var opprinnelig fra Dombås, men bodde store deler av livet på Dokka.

Han har jobbet som journalist i voksen alder, og i 1993 opprettet han stiftelsen Rettferd for taperne.

Formålet var å hjelpe enkeltpersoner overfor privat og offentlig helse- og sosialforvaltning.

Ødegaard jobbet blant annet for å sikre erstatning til tidligere barnehjemsbarn og andre grupper og enkeltpersoner som hadde blitt utsatt for overgrep og mishandling.

Stiftelsen Rettferd for taperne Ekspander/minimer faktaboks Ble stiftet i 1993.

Målsettingen er å hjelpe ulike utsatte grupper, som opplever seg som tapere.

Tilbyr faglig råd og veiledning til personer som har vært utsatt for feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, seksuelle overgrep og mangelfull skolegang. Kilde: taperne.no

Fikk Kongens fortjenestemedalje

I 2005 mottok Ødegaard Kongens fortjenstmedalje i gull for innsatsen han hadde gjort for taperne i det norske samfunnet.

Ødegaard har også fått John Ingolf Alvheims ærespris i 2007 og Velferdsprisen i 2012.

Ødegaard fikk møte Kongen i 2013 for å fortelle om egne erfaringer fra skoletida. Her sammen med Ivar Utsi utenfor slottet. Foto: Mette Ballovara / NRK

Da Ødegaard var gutt i 1951 vedtok vergerådet i Dovre kommune å sende ham til et fosterhjem i Telemark.

Senere ble han sendt til et skolehjem for evneveike. Begge steder skal han ha blitt utsatt for omfattende omsorgssvikt.