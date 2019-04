Tidligere i år meldte Telenor at de ikke lenger vil vedlikeholde kobberlinjene som gir internett til tusenvis av nordmenn.

De gamle linjene skal byttes ut med fiber og mobilt bredbånd innen 2023. I et brev som gikk ut til 51.000 husstander skrev selskapet at det ble slutt på vedlikeholdet fra 1. mai.

Vestvågøy i Lofoten er blant kommunene som ville blitt rammet hvis kablene ikke ble vedlikeholdt. Ordfører Remi Solberg tror reaksjonene fra folk kan ha bidratt til at Telenor ombestemte seg.

– Mange har vært redde for at det å få et så dårlig tilbud som de la opp til ville ramme både bedrifter og personer hardt. Det er snart påske og det passer derfor bra å bruke uttrykket «det er ingen skam å snu», sier Solberg.

Ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg (Ap). Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Klønete formulert

I Telenor Norge er de ikke helt med på at de har snudd i saken. Leder Petter-Børre Furberg forklarer at de formulerte seg litt klønete i brevet.

– Vi fikk tilbakemeldinger på at folk ble bekymra og det er vi lei oss for. Derfor er det viktig å presisere at vi ikke legger ned linjer eller slutter med vedlikehold før kundene har et godt alternativ på plass.

– Et godt alternativ vil være 4G-dekning eller nettilgang via kabel eller fiber, sier Furberg.

Selskapet har gått ut med en pressemelding som forklarer hva de skal gjøre i forbindelse med overgangen til fiber og mobilnett.

– Ingen skal være bekymra for at de mister internett. Vi skal informere når vi eventuelt legger ned kobberlinja til folk.

Utdrag fra Telenors pressemelding Ekspandér faktaboks I år vil Telenor stoppe vedlikehold av kobberlinjene til kunder som har bedre teknologi tilgjengelig, enten via fiber eller 4G-dekning. Kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinjen ennå, vil få linjen rettet hvis det oppstår feil. Dette gjelder både de som har telefoni og de som har bredbånd over kobbernettet. Telenor vil søke samarbeid med berørte kommuner for å legge fiber og bygge ut mobilnettet der det er behov.

Like viktig som vann og strøm

Ordføreren i Vestvågøy er glad for at folk er hørt.

Han mener internett og telefon er helt nødvendig infrastruktur i dag.

– Det er like viktig som å ha vann i kranen og strøm i stikkontaktene. Det handler om trygghet, bolyst og muligheter for å drive næringsutvikling utenfor de store byene, sier Remi Solberg.