På Helgøya i Ringsaker børstes det støv av eldgammel kunnskap.

– Nå fyller vi kalkovnen med kalkstein, som vi skal brenne, sier murer Tore Granmo og demonstrerer.

Og det er ikke hvilken som helst ovn. På Helgøya har nemlig Nordens største kalkovn nylig sett dagens lys. Den er over 2 meter høy og 2,5 meter bred.

Slik ser det ut når kalkstein blir til kalkmørtel. Foto: Privat

– En slik kalkovn har vi ikke hatt i Norge på over 100 år. Det er en kunnskap som har gått tapt. Nå har vi bygget en ny, for å gjenoppdage denne kunnskapen.

I kalkovnen produseres kalkmørtel, som skal redde middelalderkirker fra å forfalle.

– Alle bygg før 1850 er bygd med lokalbrent kalk. Et slikt produkt har vi ikke på markedet lenger, så det må man lage selv, forklarer han.

Tingelstad gamle kirke på Gran restaureres med kalkmørtelen som er laget i Nordens største kalkovn. – Kunnskap om produksjon av kalk på «gamlemåten» er svært verdifull kunnskap, mener seniorrådgiver i Riksantikvaren, Inger-Marie Aicher Olsrud. Ved hjelp av kalkmørtel ønsker Tore Granmo å redde middelalderkirkene fra å forfalle.

Verdifull kunnskap

I Norge har vi 163 middelalderkirker.

– Grunnen til at disse kirkene består, er at de har blitt satt i stand kontinuerlig.

Det sier seniorrådgiver i Riksantikvaren, Inger-Marie Aicher Olsrud.

Hun forteller at man i nyere tid ofte har brukt sement i restaurering av middelalderkirker, men at det har uheldige virkninger.

– Problemet med en sement-pusset kirke, er at man ikke ser forfallet tydelig, mens med en kalk-pusset kirke kan man se forfallet med en gang gjennom sprekker i fasaden. Og det er avgjørende for at det ikke skal forfalle ytterligere.

Tore Granmo må belage seg på tunge løft når kalkovnen skal fylles med kalk. Foto: Lars Nårstad / NRK

Olsrud er svært begeistret over at det tas i bruk gamle metoder i restaurering av historiske bygg.

– Kunnskap om produksjon av kalk på «gamlemåten» er svært verdifull kunnskap.

Avgjørende for fremtidig bevaring

I Ringsaker står en av landets største og mest autentiske middelalderkirker.

Kirkeverge Kai Ove Berg mener den gjenoppdagede kunnskapen vil være svært nyttig for fremtiden.

Kirkeverge Kai Ove Berg tror kunnskapen om tradisjonell kalkbrenning kan være avgjørende for restaureringen av historiske bygg. Foto: Lars Nårstad / NRK

Han tror kompetansen er avgjørende for at middelalderkirkene skal bli ivaretatt.

– For oss er det utrolig viktig å ta vare på disse praktfulle byggene. Vi ønsker å bevare byggene for å bruke dem. Om vi skal vi gjøre det på en skikkelig måte, må vi respektere kompetansen som er blitt brukt tidligere.

Fakta om kalk: Ekspandér faktaboks Kalk er kalsiumholdige karbonatbergarter (CaCO3).

Brenningen utføres i alminnelighet ved over 1000 °C i kalkovner av høyst forskjellig konstruksjon.

Produkter fremstilles med utgangspunkt i sterk oppvarming, «brenning», av disse bergartene.

I ren tilstand er kalk hvit, men vanlig teknisk kalk er som regel grå på grunn av forurensning.

I 1820-årene var det betydelig kalkbrenning i Oslo-området, med eksport av kalk blant annet til Danmark. Kilde: SNL

Allerede i bruk på to kirker

På Gran finnes det to middelalderkirker, og det er nettopp her kalkmørtelen til Tore Granmo skal brukes først.

Murer Tore Granmo håper å kunne tilby kalkmørtel til restaurering av bygg over hele landet. Foto: Lars Nårstad / NRK

Mureren forteller at det store målet er å kunne bruke kalkmørtelen til restaurering av gamle steinbygninger over hele landet.

Han synes det er meningsfullt å bidra til at historiske bygninger får tilbake sin fortidsprakt.

– Jeg føler jeg er en del av historien når jeg får mulighet til å ta vare på kulturarven innen stein og kalkmørtel, og på den måten bringe det videre til nye generasjoner.