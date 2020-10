Slutt på norsk sparkproduksjon

– Sparkstøttingen ligger i sjela til oss som bor her.

Det sier Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset. Men nå er det altså slutt på produksjonen.

Etterspørselen er lav

Siden 2002 har Norax Tynset produsert sparkstøttinger i Norge. De siste årene har etterspørselen sunket kraftig, og bedriften legger ned produksjonen.

Daglig leder i Norax Svein Terje Bakkeng forteller at produksjonen av sparkstøttinger kun har utgjort fem til 10 prosent av omsetningen deres de siste åra.

De siste sparkene produsert på Tynset leveres nå fra lageret. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det er litt synd, for det er et veldig godt produkt, sier han.

Norax har fortsatt noen sparker klare for levering, men ifølge Bakkeng går det mot slutten. Espegard vil etterhvert ta over lageret og levere det som er igjen.

– Det blir nok ikke noe mer produksjon i Norge. Sparkstøttinger blir importert, så det blir nok fortsatt mulig å kjøpe det, avslutter Bakkeng.

Klimaet spiller en rolle

Is og hardpakket snø er det ideelle føret med en sparkstøtting. I de siste årene har vintrene i Norge vært milde. Bakkeng tror dette har bidratt til lav etterspørsel.

På det meste ble det produsert rundt 70 000 sparkstøttinger i Norge. I fjor lagde Norax Tynset kun mellom 2000–3000 av dem.

Sparkstøtting Ekspandér faktaboks Et fremkomstmiddel som brukes på is og hardpakket snø

Kalles også for spark

Opphavet til sparkstøttingen er en kort kjelke

Fikk sitt gjennombrudd i 1920 da den var godt egnet for norske forhold

På det meste ble det produsert 70 000 sparker i Norge

Brukes i dag på steder med stabilt vinterføre

– Slutten på et industrieventyr

Bersvend Salbu, avdelingsdirektør for Musea i Nord-Østerdalen, synes det er trist at sparkproduksjonen nå er lagt ned i hele landet. Han kaller det slutten på et industrieventyr.

Tynset holder rekorden for verdens største spark. Foto: Geir Olav Slåen

– Sparkproduksjonen her har betydd mye for tynsetinger. Vi har jo et forhold til sparken gjennom århundrer. Det er litt stusslig at det er over, sier han.

Salbu mener at det er viktig å dyrke fram det som er unikt på Tynset, og sparkstøttingen er det stedet er kjent for.

– Det er et framkomstmiddel med gammelt opphav som fremdeles fungerer veldig godt. Det er ikke kun en gammel museumsgjenstand, sier avdelingsdirektøren.

Han håper at noen vil ta over norsk sparkproduksjon, helst i Nord-Østerdalen.

En del av identiteten

Tynset har blitt kjent som «sparkhovedstaden» i Norge. Der har det nemlig blitt produsert sparkstøttinger siden 1974.

Ordfører Merete Myhre Moen mener sparken vil være synlig i Tynset framover. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Ordfører Merete Myhre Moen (sp) sier at snø, vinter og sparkstøtting fortsatt vil være en stor del av identiteten til tynsetinger. Det til tross for at Norax nå avslutter produksjonen.

– Vi har fortsatt verdens største spark, og det er her det er hvit vinter. Vi strør fortsatt bare halve fortauet for å ivareta sparkføret, forteller hun.

Moen synes det er synd at kommunen ikke lenger har sparkproduksjon. Samtidig forstår hun at bedriften ikke kan fortsette når det ikke er økonomisk lønnsomt.

Hun håper og tror at noen andre vil fortsette å produsere sparker, selv om det dessverre blir i utlandet.