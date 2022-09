Ny sjukehusstruktur for Innlandet er vedtatt

Etter en mangeårig diskusjon er det nå stemt over hvor sjukehusene i Innlandet skal ligge i framtida.

På bordet lå alternativene Mjøssjukehus i Moelv eller det såkalte null-pluss alternativet.

Torsdag vedtok Helse Sør-Øst at hovedsjukehuset i Innlandet skal bygges i Moelv.

Det vil si at de to største byene, Hamar og Gjøvik, kan miste sine sjukehus.

Det er regjeringen som til slutt bestemmer om det havner i Moelv.

I MOELV: Torsdag gjorde styret i Helse sør-øst et endelig vedtak om framtidas sjukehusstruktur i Innlandet. Det nye hovedsjukehuset i Innlandet skal legges ved Mjøsbrua i Moelv. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Fakkeltog for Hamar

Seks av de ti styremedlemmene stemte for Mjøssjukehus i Moelv under torsdagens styremøte i Helse Sør-Øst.

I vedtaket ligger også at Lillehammer skal være et akuttsjukehus og at det blir et elektivt sjukehus i Elverum.

To av styrets medlemmer ba om en utsettelse av saken. De tre ansattrepresentantene gikk imot, de ville ha null-pluss alternativet.

Starten av møtet ble innledet med at det ikke var ønskelig med hverken klapping eller buing under innleggene.

For diskusjonene har vært heftige i alle årene sjukehusstruktur har vært diskutert. Og det som er oppnådd av enighet har vært skjørt.

Premissene har endret seg underveis, det samme har meningene blant befolkning og politikere.

HVA ER GREIA?: NRK forklarer sjukehusstriden i Innlandet.

I 2014 fikk Sykehuset Innlandet i oppdrag å utrede fire alternativer: Ett stort sjukehus for hele fylket, to store akuttsjukehus, tre akuttsjukehus - eller fire, omtrent som i dag.

Det et mange meninger og mange innspill. Men konklusjonen blir at Innlandet skal få ett stort akuttsjukehus.

???: Det har vært en lang prosess og avgjøre hvilke sjukehus som skal bestå og hvilke som skal legges ned. Foto: Grafikk / NRK

Flere tusen personer gikk i fakkeltog i Hamar onsdag kveld for å bevare sjukehus i Hamar.

De ønsker at Helse Sør-Øst skal gå inn for det såkalte null-pluss alternativet med sjukehus i både Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer, i tillegg til Sanderud og Reinsvoll.

FAKKELTOG FOR HAMAR: Flere tusen personer gikk i fakkeltog i Hamar onsdag kveld for å bevare sjukehus i Hamar. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Kan ta lang tid

Torsdagens styremøte handlet mye om økonomi, mer om det enn geografi.

Svein Gjedrem er styreleder i Helse Sør-Øst. Han sier at saken har stor betydning for Innlandet, regionen og nasjonen.

– Denne saken kan også kreve en inngående behandling i regjeringa når tiden kommer. Ingen kan love at dette blir behandla på 14 dager i regjeringa. Steinene vil bli snudd ganske mange ganger, sier han.

LANG PROSESS: – Styret har hatt sin prosess. Vi har brukt de ressursene i administrasjonen i Helse Sør-Øst til å utrede saken, og det har Sjukehuset Innlandet også, sier Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst. Foto: Arne Sørenes / NRK

Styrelederen sier at dette prosjektet - altså hovedsjukehus ved Mjøsa - er økonomisk bærekraftig.

– Det er knytta bekymring for økonomien i sjukehuset Innlandet. Mange avdelinger bruker for mye penger. Dette må være i orden før en starter å bygge et hovedsjukehus.

Derfor er tidspunktet for når det kan bli byggestart uvisst.

Her er det to faktorer som påvirker: Den økonomiske styringa innad i Sjukehuset Innlandet, og økonomien i Norge i framtida.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, anbefaler at det bygges et nytt mjøssjukehus i Moelv og at null-pluss alternativet forkastes.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, anbefaler at det bygges et nytt mjøssjukehus i Moelv og at null-pluss-alternativet forkastes. Foto: Helse Sør-Øst RHF

På torsdagens styremøte sa han at det er gjennomført en grundig utredning av begge disse alternativene.

Men Rootwelt peker på at det alltid vil være risiko knytta til rekruttering og økonomi.