Kvinnen sendte blant annet et bilde av datteren sin i dusjen. I retten sa hun at hun ikke kunne huske å ha tatt det bildet.

Mannen som fikk tilsendt bildene står tiltalt i Sør-Østerdal tingrett for besittelse av overgrepsbilder og videoer av barn, og for å ha skrevet på chatter der det ble snakket om å delta på overgrep mot barn.

Kvinnen og mannen kjenner hverandre fra før og hadde kontakt blant annet via snapchat, både av vennskapelig og seksuell karakter.

Kvinnen er nå dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for produksjon av tre seksualiserte bilder av datteren. Hun må også betale 5.000 kroner i saksomkostninger.

– Hun stiller seg uforstående til dommen og vil anke, sier hennes forsvarer, advokatfullmektig Elise Dale Tertnes i Advokatfirmaet Hartz & Co.

Visste om mannens fantasier

Kvinnen nektet straffskyld i retten og mener bildene av datteren var helt hverdagslige.

Hun nektet for at hun kjente til bedriftslederens seksuelle fantasier om barn, selv om hun innrømmet at han kunne komme med bemerkninger om det når han drakk.

Mannen vitnet i retten og sa at han ga direkte uttrykk for disse fantasiene til kvinnen. Han sa også at han flere ganger ba henne sende bilder av datteren, og at hun da gjorde det.

Kvinnen skal ha sagt til mannen at han aldri fikk røre datteren hennes, og alt i alt finner retten det bevist at hun visste om hans seksuelle fantasier om barn.

Grovt tillitsbrudd

Retten mener det er skjerpende at det er moren som har tatt bilder av sin uvitende datter i hjemmet hennes, og at dette er et grovt tillitsbrudd mot datteren.

Samtidig blir det understreket i dommen at bildene ikke viser overgrep mot barn, og at bildene heller ikke er spesielt grove fremstillinger. Jenta var ikke helt naken på bildene. Bildene ble heller ikke spredt videre på nettet, men retten påpeker at det var en risiko for at det kunne ha skjedd.

– Påtalemyndigheten tar dommen til etterretning og det er ikke aktuelt å anke, sier aktor i saken, politiadvokat Helge A. Eidsvaag.