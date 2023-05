Bordet er dekket og pynten er hengt opp. Bunaden er på og flagget er heist.

Lykke Sofie Myrås er klar til å ta imot fremmede gjester på 17. mai-frokost.

Hun har ofte følt seg ensom på nasjonaldagen. Det er hun ikke alene om.

Nå tar 26-åringen grep, og åpner hjemmet i Lillehammer for fremmede.

– En veldig vond følelse

På dager som nasjonaldagen skal det ekstra lite til før man føler seg alene, mener Lykke Sofie.

På sosiale medier florerer det bilder av folk som har fått på seg finstasen og samles med gode venner til champagnefrokost.

Men for mange er realiteten en annen. Mange er alene på 17. mai, og ser «alle andre» feire dagen på sosiale medier.

– Det er en veldig vond følelse. Man føler at alle andre har en stor vennegruppe og folk å feire med, og det er skikkelig ensomt, sier Lykke Sofie.

DEKKET: Bordet er dekket og alt er klart før de ti fremmede gjestene kommer på frokost hos Lykke Sofie. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

I en undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra Røde Kors oppgir én av fire nordmenn at de kjenner på ensomhet. Nesten halvparten av de under 25 er ensomme.

Ifølge Røde Kors er høytider og merkedager ekstra vanskelige for mange.

Det ønsket Lykke Sofie å gjøre noe med.

Enorm respons

Tidligere i år la 26-åringen ut en video på TikTok hvor hun snakket om ensomhet.

Hun forteller at responsen var enorm, og at det var veldig mange som kjente seg igjen i budskapet.

– Det som gikk igjen var at folk gruet seg til 17. mai. Det har jeg gjort mange ganger, så jeg hadde lyst til å gjøre noe med det.

Det var da hun fikk ideen om å invitere fremmede hjem til seg selv.

INVITASJON: Lykke Sofie Myrås inviterte fremmede til 17. mai-frokost hjemme hos henne på TikTok. Du trenger javascript for å se video. INVITASJON: Lykke Sofie Myrås inviterte fremmede til 17. mai-frokost hjemme hos henne på TikTok. Video: Lykke Sofie Myrås

Har aldri møtt gjestene

Lykke Sofie forteller at responsen på videoen var utelukkende positiv, og at veldig mange hadde lyst til å komme på frokost hos henne.

På grunn av plassbegrensninger kunne hun ikke invitere alle sammen, men ti personer banker straks på døren. Lykke Sofie har aldri møtt noen av dem.

– Jeg er litt spent og nervøs, og jeg gleder meg til å treffe alle sammen, sier hun.

– Hvordan er det å åpne hjemmet sitt for helt fremmede folk?

– Jeg tenker at alle gleder seg jo til å være her, og vil jo være her, så jeg tror det kommer til å bli veldig bra.