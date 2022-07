37-åringen kan ikke bare løpe inn på do slik de fleste andre kan.

Hun har en medfødt muskelsjukdom og sitter i elektrisk rullestol.

Dobesøkene må planlegges.

Hun har måtte blitt lagt på gulv tilsølt av urin for å komme seg på do.

– Jeg har alltid hatt lyst til å kjøre bil oppover til Nord-Norge og se naturen, sier hun.

Den drømmen tror hun ikke hun får realisert. Dagsturer fra Elverum kan være vanskelig nok.

GÅR PÅ DO HJEMME: Lina Irene Berg sørger alltid for å gå på do før hun drar hjemmefra, og prøver å holde seg til hun kommer hjem igjen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Handikap-doer ikke for alle

Selv om Lina Irene Berg er avhengig av assistenter rundt seg 24 timer i døgnet prøver hun å leve et vanlig liv.

Natur og dyr betyr mye for henne. Derfor vil hun gjerne komme seg ut.

– Jeg sitter jo i rullestol og jeg har ingen jobb. Jeg hører jo om andre som er på turer. Min måte å få se verden på er å bruke bil, sier hun.

GLAD I DYR: Lina Irene Berg føler seg heldig som har hester i nabolaget som hun kan besøke. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Selv om flere av bensinstasjonene og vegkroene langs vegene har handikaptoaletter, er det ofte ikke god nok plass eller tilrettelagt for at hun skal kunne bruke dem.

Det er ikke stellebord der hun kan skiftes på, og det er ofte ikke plass til den gulvgående heisen hun er avhengig av for å komme seg fra rullestolen til do.

Noen steder bruker de jo handicap-toalettet som bøttekott. Da må jeg få rydda ut av doen for å få plass til å bruke den. Lina Irene Berg

Hun vet at dette er vanskelig for mange å si ifra om.

– Det er egentlig et ganske vondt tema å ta opp, sier hun.

Norges Handikapforbund bekrefter at dette er et problem for mange.

– Alle skal jo på ferie men for noen begrenser det seg på grunn av dette, sier Annette Jensen.

Hun er leder i Handikappede Barns Foreldreforening (Hbf). Fortvilte foreldre forteller henne hvor vanskelig det er når barna har blitt for store for stellebordet.

Tør ikke drikke på tur

Da Lina Irene Berg var på dagstur til Lillestrøm ble det EN dotur på ti timer.

Selv om det var 30 varmegrader ute, var hun redd å spise eller drikke. Hun visste ikke neste gang hun kunne komme seg på do.

MÅ PLANLEGGES: Hjemme på sitt eget bad har Lina Irene Berg både stellebord og takheis som brukes for at hun skal kunne gå på do. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Derfor blir det ikke så mange bilturer ut som hun gjerne skulle ønske seg.

NRK blir med Lina Irene på en tilfeldig valgt bensinstasjon i Elverum for å finne ut hvordan mulighetene hennes er for å gå på do der.

BILTUR: Lina Irene Berg vil gjerne komme seg mer ut for å se den verdenen så mange snakker om. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Bensinstasjonen har nettopp oppgradert handikaptoalettet sitt. Men det er for trangt til å få inn både rullestolen og gulvheisen som hun er avhengig av.

Rullestolen blir stående igjen utenfor mens gulvheisen løfter henne inn.

MÅ TA HEISEN: Rullestolen må stå utenfor mens Lina Irene tar heisen inn på handikaptoalettet på bensinstasjonen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Stellebordet er for lite så gulvet må tas i bruk.

Assistentene hun har med seg reagerer på at hun må legges på gulvet.

Men gulvet er i alle fall rent denne dagen.

– Du kan jo prøve sjøl å ligge på gulvet, sier hun mens hun ligger for å få hjelp til å ta av buksa.

Hun føler det er uverdig.

AVHENGIG AV HEIS: Lina Irene Berg er avhengig av heisen for å flytte seg fra rullestolen til doen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Ikke klar over problemet

Kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen, var ikke klar over problemet før NRK tok kontakt.

Men han skjønner godt utfordringen 37-åringen har når han får det forklart.

Bensinstasjonskjeden har samarbeidet med Handikapforbundet i utforming av stasjonene for å tilrettelegge slik at alle skal kunne bruke dem.

Problemstillingen Lina Irene Berg tar opp har de ikke diskutert.

– Dette må vi jo bare se på, sier han.

Jeg blir litt lei meg når jeg hører at hun ikke får dratt ut på tur på grunn av dette. Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Circle K

Han lover å ta tak i det over ferien når de skal se på oppgradering av bensinstasjoner og bygging av nye stasjoner.

Senioringeniør i Statens vegvesen Liv Øvstedal sier at de heller ikke har tatt stilling til om det bør være takheis eller større stellebord når de utformer rasteplasser.

– Vi må drøfte om det kan driftes og vedlikeholdes over tid, sier Liv Øvstedal.

Hvis det skulle være aktuelt tror hun det må skje på noen store rasteplasser der det også er annen aktivitet.

Lina Irene Berg hadde håpet at i alle fall noen få bensinstasjoner eller vegkroer hadde hatt det på handikaptoalettene.

Da hadde hun kunnet planlegge lengre turer.

Vi lever jo i 2022 og Norge skal være et av de rikeste landene, så det må jo synes for de som trenger hjelp. Lina Irene Berg

IKKE LETT: Selv om doen er ny og ren er den ikke funksjonell for Lina Irene Berg. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Vet det er dyrt

En takheis koster nærmere 100 000 kroner. Derfor forventer ikke Lina Irene Berg at alle handikaptoaletter langs vegen skal ha det.

– De tjener jo fort inn igjen det hvis jeg kan kjøpe med meg mat og drikke på vegen, ler hun.

GREIT Å KOMME INN: Bensinstasjonen er tilrettelagt for at Lina Irene Berg lett kommer seg inn. Det er inne på doen problemene starter. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Annette Jensen i Norges Handikapforbund sier de vil ha det inn i lovgivningen.

– Vi blir ofte møtt med antallet det gjelder det og kostnader i forbindelse med det, sier hun.

Hun oppfordrer alle til å gjøre som Lina Irene Berg. At de sier fra.

For da kan flere få realisert drømmen som Lina Irene har om en tur til Nord-Norge eller et annet sted de ønsker å reise til.