Lillehammer ishockey sliter – spillerne fortviler

– Det er litt hardt å holde spillegleden oppe. Vi prøver å ha det litt kult, vi som er igjen nå.

Det sier Joakim Eidsa Arnestad. Han har spilt for Lillehammer ishockey hele sin karriere.

I desember ble det klart at klubben sliter økonomisk, og at de ville gå inn i det nye året med flere millioner i underskudd.

Nå gjør klubben alt de kan for å redusere kostnadene sine.

Blant annet skal flere spillere ha fått beskjed om at de står fritt til å snakke med andre klubber.

– Det er helt håpløst egentlig. Vi vet ikke hvem som reiser og hvem som blir, sier Eidsa.

Det var lokalavisa GD som omtalte saken først.

– Økonomien er helt elendig

Arne Uhlen, fungerende styreleder i Lillehammer ishockey, sier situasjonen er kritisk.

I tillegg til at klubben drar med seg fjorårets underskudd inn i 2023 mangler de omtrent 500.000 kroner i inntekter hver måned for å gå i balanse.

KRITISK: Uhlen mener den økonomiske situasjonen i klubben er kritisk. Foto: Roar Berntsen / NRK

Styrelederen mener økonomien i klubben er helt elendig.

– Det berører ikke bare klubben, men hele lokalsamfunnet som er glad og interessert i Lillehammer hockey. Det er tungt, det er ingen tvil om det.

Forundrer ishockeyforbundet

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide forteller at de er forundret over at klubben har latt det gå så lang tid før de har gjort nødvendige tiltak.

– Vi ønsker at klubbene selv tar situasjonen sin alvorlig tidlig nok, slik at de kan drive videre.

FORUNDRET: Eide sier at de er forundret over at Lillehammer ishockey har latt det gå så lang tid. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ishockeyforbundet har nå gitt Lillehammer-klubben overgangsnekt, fordi det vil gi klubben enda mer kostnader. Det betyr at klubben ikke kan ta imot nye spillere i en periode.

Nå håper generalsekretæren at klubben kan mobilisere nok til at de ikke går konkurs.

Styreleder Uhlen mener at klubben har kontroll på det.

– Vi er over det mest kritiske punktet med tanke på konkurs, sier han.

Allikevel må klubben gjøre alt de kan for å kutte i pengebruken.

Ber spillerne se mot andre klubber

Mandag ble det kjent at landslagsspiller Andreas Martinsen går fra Lillehammer til Vålerenga.

– Det har vært litt trått på Lillehammer de siste årene. Jeg tror også dette er nødvendig for min egen del for å holde motivasjonen oppe, sier Martinsen til NRK.

BYTTER: Andreas Martinsen går fra Lillehammer til Vålerenga. Foto: Geir Olsen / NTB

Styreleder Uhlen ønsker ikke å kommentere eksakte beløp når det gjelder spillerlønninger, men forteller at de sparer mye på at Martinsen bytter klubb.

– Vi ønsker jo ikke det, men gitt den økonomiske situasjonen ble det sånn.

Flere av Lillehammer-spillerne skal ha fått beskjed om at de bør snakke med andre klubber.

Martin Gran mener den beskjeden kom litt brått på.

– Jeg har jo skapt et liv her, sier han.

TRAGISK: Gran synes hele situasjonen er tragisk. Foto: Roar Berntsen / NRK

Gran forteller at begeret rant litt over under forrige kamp, da beskjeden kom. Han mener situasjonen er tragisk, og at det merkes på spillegruppa.

– Vi prøver å holde oss positive. Det kommer det sikkert til å ta litt tid, så venner de seg til det.