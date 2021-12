Hele 16 av 30 spillere på a-laget til Lillehammer Ishockeyklubb (L.I.K.) har fått korona. De resterende 14 spillerne sitter nå i karantene.

Det vil si at ingen får reise hjem til jul. For de som allerede er smitta blir det ikke så ensomt, de kan feire sammen.

For de 14 andre betyr det digital julekveld.

Ensomt, men ikke helt alene

Spillerne bor i samme blokk, så Christian Fosse tror det blir en ålreit jul likevel.

– Hvis jeg lurer på noe så kan jeg gå ut på terrassen og prate med naboen.

GODT SELSKAP: Christian Fosse har en god kompanjong å feire jula med. Foto: Alexander Nordbye / NRK

– Blir det digital julefeiring for karantenegutta, da?

– Så langt har vi ikke tenkt, men det er jo genialt! Vi kan samles på Facebook eller Snapchat for eksempel, så kan vi spise sammen, ler han.

Heldigvis bor han sammen med broren sin, Lars, som også spiller for L.I.K.

Sammen med hunden, Sam, skal de kose seg. Og klubben har ikke fullstendig glemt spillerne sine.

Godt ivaretatt

Daglig leder i L.I.K., Atle Svensrud, sier at alle spillerne får påspandert middag.

– Vi får både ribbe og medisterkaker, sier Fosse.

Potetene må de koke selv.

– Kostholdsmessig blir det i hvert fall en normal jul, flirer han.

De skal passe på at alle spillerne får et skikkelig julemåltid, selv om mange må ha det for seg selv.

Kommuneoverlege i Lillehammer, Morten Bergkåsa har forståelse for hockeygutta sin kjipe situasjon.

KJIP SITUASJON: Kommuneoverlegen er tydelig på at de ikke kan ta noen sjanser på videre smitte. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det er selvfølgelig kjedelig for de som blir pålagt karantene nå rett før jul.

– Hvorfor er det slik at de som ikke har korona ikke får være sammen?

– De som er smitta er jo allerede syke. Hvis en av de som er i karantene utvikler sykdom, vil dette forlenge karantenetiden for alle.

Negativ test, men positiv innstilling

Fosse hadde gledet seg til å møte familien sin.

– Vi pleier å være en god gjeng som samles hver jul, så det er leit å gå glipp av.

Han har testet negativt på to koronatester, men får likevel ikke reise hjem til jul.

– Vi som ikke er koronasmittet kan risikere å smitte hverandre, så vi må feire hver for oss.

Det iskalde målet er å teste negativt 2. juledag. Da kan Fosse x2 reise hjem til mor og far.

Han er positivt innstilt til jula til tross for karantene.

– Jul blir det jo uansett!