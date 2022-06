Like før klokka 17 meldte politiet i Innlandet om røykutvikling langs jernbanelinja på Dovrebanen like sør for Dombås.

Kort tid senere brant det kraftig i terrenget ved jernbanelinja og oppover i åssiden.

Marius Nilsen fra Dombås sto på den andre siden av dalen og så hvordan brannen utviklet seg i rasende fart.

– Vi så at det brant litt nede ved toglinja, og mens vi sto og så på så begynte det å brenne i tretoppene og da gikk det slag i slag oppover. Det var sikkert en spredning på 50 høydemeter i minuttet der på et lite tidspunkt, så det gikk raskt oppover, forteller Marius.

Brannen spredte seg nesten opp til tregrensa mens han og en venninne sto og så på.

Godstog passerte like før

Politiet fikk melding om at det brant flere steder ved toglinja og at et langt tømmertog hadde passert like før, forteller operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Haagen Løvseth.

– Toget er stoppet et lite stykke nord for Dombås. Det brenner flere steder på en strekning på fem til seks kilometer, sier Løvseth.

Brannen spredte seg fort oppover fjellsiden. Foto: Even Lusæter

Brannene har ført med seg en kraftig røykutvilking og politiet ber folk i området om å holde vinduer og ventilasjon lukket ved behov.

– Det er nevnt høye flammer, opptil dobbelt høyde av trehøyden, og det er mye røyk i området, sier operasjonslederen.

Ikke kontroll

Brannmannskaper fra hele Nord-Gudbrandsdalen og flere brannhelikoptere og overvåkingsfly er på plass eller på veg. Sivilforsvaret og politiet er også på stedet.

Det brenner fortsatt kraftig, og det kan bli fare for bygninger, sier operasjonsleder Haagen Løvseth.

– Det er ingen umiddelbar fare, men det kan jo selvfølgelig bli det overfor bebyggelse langs spesielt noe som heter Øverbygdsvegen.

– Der er vi nå og henstiller om at folk enten forlater stedene sine eller eventuelt lukker vinduer og ventiler. Men per nå er det ikke noen direkte fare for noen bygninger.

Brannsjef i Lesja og Dovre brannvesen, Åge Tøndevoldshagen. Foto: Even Lusæter

Stengt på Dovrebanen

Bane Nor opplyser at strekningen Fokstua - Dovre stengt på grunn av bran ved sporet.

Det jobbes med å slukke brannen, men dette kan ta tid. Du må regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor.

Politiet opplyser at det er stor avstand og høydeforskjell mellom toglinja og E6, så biltrafikken er ikke påvirket av brannene.

Gnister sannsynlig årsak

Det har vært flere små branner nord for Dombås stasjon, mens de store brannene er sør for stasjonen.

Politiet antar at brannårsaken er gnister fra toget.

– Det er vel grunn til å tro at det henger sammen med det godstoget og at det er noe som har hengt ned og lagd gnister eller lignende, sier operasjonslederen hos politiet.