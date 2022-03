Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For fem uker siden var Lillehammer-paret ferdige med korona – trodde de.

Thore Skrefsrud og Line Engh hadde vært friske i rundt fem uker da det kom på nytt.

Mens dens første runden med korona var mild, fikk de merke mer til sykdommen andre gang.

– Jeg hadde en hals som gjorde meg relativt desperat. Jeg prøvde å unngå å svelge, forteller Skrefsrud.

Samboeren Line fikk også flere symptomer og har slitt med både oppkast og tung pust.

– Jeg kan nesten ikke gjøre noe før jeg hiver etter pusten, sier hun.

Andre gang de fikk symptomer tok de en PCR-test. Den bekreftet at de var smittet på nytt.

Ulike varianter av omikron

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier at mange regner nok med å være immune i noen måneder etter sykdom. Og at de fleste i praksis også er det.

Men omikronvarianten, som er den mest vanlige nå, kommer i minst to ulike varianter og man kan bli smittet av begge.

– Personer som ganske nylig har vært smittet med BA. 1-varianten av omikron ser ut til å kunne smittes på nytt med BA. 2-varianten bare noen få uker senere. Vi ser stadig flere eksempler på slik reinfeksjon, sier Nakstad.

UTFORDRING: Reinfeksjon er først og fremst et problem hvis mange blir syke og må være borte fra jobb og skole flere ganger i løpet av relativt kort tid, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad. Foto: NRK

– Må vi belage oss på at dette blir situasjonen for alltid?

– Det er vanskelig å si hvor mye koronaviruset vil spre seg høsten og vinteren 2022/23. Vi vet ikke enda hvilken virusvariant vi da vil stå ovenfor, hvor sterk immuniteten i befolkningen er, hvor syke vi blir av viruset, eller hvilken effekt vaksinene vil ha, sier Nakstad.

– Tre vaksiner er bedre enn to

Immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo sier at de som kun har to doser, ikke er så godt beskyttet mot omikronvarianten som dem som har tre.

ØNSKER NORSKE TALL: Immunolog Anne Spurkland etterlyser mer informasjon om reinfeksjon i Norge. Foto: HEIDI KLOKK / NRK

Hun sier også at en ganske fersk dansk studie tyder på at det ikke er så stort omfang av reinfeksjon.

– Faktisk er det bare 47 av 2 millioner smittede som er registrert som smittet på ny, ifølge denne studien.

Hun forteller også om britiske studier, som viser at hvis du tidligere har blitt smittet med andre koronavarianter, gir ikke dette god beskyttelse mot omikron.

Mange unge får et ganske lett sykdomsforløp første gang, legger Spurkeland til.

– Med omikron blir det en ganske lett infeksjon i de øvre luftveier. Dermed får man kanskje ikke så veldig mye ekstra immunitet, sier hun.

Trodde ikke det gikk an

Thore Skrefsrud og Line Engh sier de tror ikke mange vet om at man kan bli smitta to ganger med så kort mellomrom.

De fikk flere tilbakemeldinger om det da de fortalte dette til folk.

– Det var flere som sa at det ikke går an. De mente at testen bare viser positivt fordi vi fortsatt hadde igjen symptomer fra sist runde, forteller Engh.

De er litt engstelige for å ha lite energi fremover, men er ellers ikke redd for mer alvorlige langtidsvirkninger.

