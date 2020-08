Forskere i Hongkong: Pasient fikk korona for andre gang

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– En tilsynelatende ung og frisk pasient har blitt bekreftet smittet med covid-19 for andre gang, fire og en halv måned etter den første episoden, sa forskerne fra universitetet i Hongkong (HKU) i en pressemelding på mandag.

Rapporten de fremlegger, som The New York Times har omtalt, er urovekkende, da den peker mot at immunitet kun varer i noen få måneder hos noen.

Det har også konsekvenser for vaksinene som utvikles mot viruset. Hvis vaksinen kun gir kortvarig immunitet, vil det kreves hyppig vaksinering for å ha en effekt.

Ble trolig smittet på tur til Spania

Den 33 år gamle mannen hadde kun milde symptomer den første gangen, og ingen symptomer denne gangen.

Kelvin Kai-Wang To, klinisk mikrobiolog ved universitetet i Hongkong. Foto: University of Hong kong

Det andre smittetilfellet ble påvist etter en tur til Spania, sa forskerne.

– Resultatene våre viser at dette andre tilfellet er forårsaket av et nytt smittetilfelle av viruset, og ikke at pasienten har båret på den samme smitten over fire og en halv måned, sier Dr. Kelvin Kai-Wang To, en klinisk mikrobiolog ved HKU.

Forkaster idéen om at viruset blir igjen i «sovende» form

Det har tidligere blitt meldt om folk som har blitt smittet flere ganger. Allerede i februar meldte tjenestemenn i Osaka i Japan om en guide som hadde blitt smittet to ganger.

Kvinnen hadde blitt smittet først i slutten av januar, og så i slutten av februar, med et mellomrom der hun var frisk.

Forskere trodde da sykdommen kunne bli igjen i kroppen i en sovende form etter en periode med friskhet.

– Når du blir smittet, kan det tenke seg at viruset ligger igjen i kroppen i sovende form, med minimale symptomer, sa Philip Tierno Jr, professor i mikrobiologi og patologi ved New York University til Sky News i februar.

– Så kan du få en oppblussing hvis viruset finner veien til lungene, sa professoren.

Liknende tilfeller ble meldt om i den tidlige fasen av pandemien, blant annet i Kina og Sør-Korea.

Men ifølge the New York Times har ingen av disse tilfellene av reinfeksjon blitt bekreftet av nøye testing.

Kan teste positivt i flere uker etter slutt på symptomer

Folk som har blitt friske etter koronasmitte har vist seg å ha små deler av viruset i kroppen i flere uker, som kan føre til positive tester til tross for at pasienten ikke lenger er smittet av et aktivt virus.

I tilfellet i Hongkong viser forskerne til at pasienten har blitt smittet av to forskjellige typer av viruset.

En vanlig forkjølelse kan føre til reinfeksjon allerede et år etter første smittetilfelle. Men forskere hadde håpet at covid-19 skulle likne mer på SARS eller MERS, som gir immunitet i flere år.