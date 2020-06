Rundt Norges tredje største innsjø, Femunden, er det populært for bobilturister og folk med campingvogn å slå seg til ro for sommeren..

Men de siste årene har antallet motoriserte campere blitt så mange, at de påfører store ødeleggelser på naturen rundt innsjøen, ifølge kommunen.

Nedkjørt terreng

Ordfører i Engerdal, Line Storsnes, har sett seg lei på campere som sliter ned naturen i kommunen. Kommunen har plasser store steiner i terrenget, slik at det blir vanskeligere å passere med motoriserte kjøretøyer. Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

– Det er store tegn på slitasje. Her er det veldig nedkjørt over store områder. Det er flere veier som har blitt til fordi folk har kjørt over det som opprinnelig var natur, sier ordfører i Engerdal, Line Storsnes.

Kommunestyret i Engedal bestemte derfor onsdag kveld å stramme inn forskriftene for motorisert fricamping fra tre uker til to netter på samme sted.

Grunnen er at kommunen er redd for ekstra stort trykk som følge av at flere nordmenn kommer til å feriere i eget land i sommer. Og med den forskriften håper de å skåne terrenget mest mulig i sommer.

– Det blir mer og mer campingturister. Det er veldig mye brukt, sier ordføreren, som samtidig forteller at de håper turistene heller benytter seg av campingplassene i området.

Nå har kommunen satt i gang produksjon av skilt som skal vise til de nye forskriftene i kommunen. I tillegg vil Engerdal kommune ha tilsyn i området. Slik skal de sikre at folk overholder de nye reglene.

Ordføreren er forberedt på at dette kan bety mindre inntekter for kommunen.

Kritiske turister

Mens NRK var i området sto åtte campingvogner og bobiler parkert på et lite området nede ved innsjøen.

Erik Solbrekke og datteren Andre Johanne Solbrekke bruker Dalsvika ved Femunden som campingbase for turer i området. Nå må han og familien flytte vogna hver andre dag. Han spør om naturen blir mindre ødelagt av det? Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

Blant dem var Erik Solbrekke fra Rakkestad i Østfold. Han bruker stedet som base for turer rundt i området. Han synes det er synd kommunen nå strammer inn reglene.

– Jeg ser ikke helt problemet med de plassene som er laget for det. Om vi ligger her i to eller fire dager, så sliter det ikke noe mer på naturen for det. Det vil bare være noen andre som ligger på plassen her uansett, tenker jeg, forteller Solbrekke.

Også en annen camper, som ønsker å være anonym, er kritisk til den nye forskriften fra kommunen.

– Alternativet for oss er å ikke være i området her. Det er ikke et alternativ med campingen der borte. Da kjører vi heller andre steder. Da er det ikke sikkert Engerdal får nyte godt av våre penger, for å si det sånn, sier den anonyme camperen.

Jan Erik Arnesen fra Drammen forstår at Engerdal skjerper forskriftene. Her er han i samtale med ordfører Storsnes. Foto: Stein S Eide / NRK

Håper på flere på campingplassen

Jan Erik Arnesen fra Drammen imidlertid positiv til de skjerpede reglene fra kommunen.

Engerdal er en av få kommuner som har latt turister fricampe i tre uker sammenhengende på én plass.

– Det er mange som ligger mellom to og tre uker med campingvogn. Det er greit at det er likt i stort sett alle kommuner. Jeg tror det bare er positivt, jeg.

Mimmi Togstad på Femundtunet håper på flere besøkende med de nye forskriftene i kommunen. Foto: Stein S Eide / NRK

På campingplassen som ligger et lite kast med fiskestanga unna, håper de å nyte godt av mindre fricamping i kommunen.

– Forhåpentligvis blir det mer trafikk på campingplassene og at folk kommer hit. Spesielt når de ikke får lov til fricamping, sier Mimmi Togstad på Femundtunet.