Det sier politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt til NRK. Han kaller det en «spesiell forklaringsmodell».

Søndag 22. mars fikk brannvesenet melding om en hyttebrann på Gardvik i Nord-Odal. Da de kom til stedet var hytta overtent. Ikke lenge etter ble en mann i 40-årene som var på besøk hos en bekjent i området, pågrepet og siktet for brannen.

I avhør med politiet fortalte han at han hadde kjedet seg i en stille koronatid.

– Han sa at han trengte noe å gjøre, en aktivitet, og at han da valgte å dra noe kvist og kvast inntil hytteveggen for deretter å tenne på, sier Klauseie.

Fare for gjentagelse

Det var en tilfeldig forbipasserende som meldte fra om at hytta sto i brann. Brannvesenet kunne ikke gjøre annet enn å la hytta brenne kontrollert ned og sørge for at brannen ikke spredte seg til vegetasjonen rundt hytta.

– Han har forklart at han ikke følte noe ansvar for å melde fra til brannvesenet om brannen. Han sa at han «ga litt faen».

BRANT NED: Hytta brant ned til grunnen. Det er uvisst hvor lenge hytta brant før brannvesenet ble varslet. Foto: Politiet

Mannen ble varetektsfengslet fordi politiet mente at det var fare for at han kunne gjøre noe lignende igjen. Han skal også ha forsøkt å tenne på hovedkontoret til Odal Sparebank på Sand i februar. Der skal han ha tent på papir ved inngangsdøren til banken. Det førte til mindre sotskader.

Mannen har vært varetektsfengslet siden hyttebrannen for en drøy måned siden.

Politiet tror ikke at mannen tente på for å ramme noen spesielt, men at han rett og slett gjorde det fordi han kjedet seg, slik han forklarer.

– PUSSIG FORKLARING: – Forklaringen til mannen framstår som pussig, sier politiadvokat Henning Klauseie. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Det framstår som en spesiell forklaring for å tenne på en hytte. Det er en alvorlig sak, og selv om hytta var liten og gammel, gikk store verdier tapt.

Rettssaken mot mannen startet i Glåmdal tingrett mandag.

– Han erkjente straffeskyld, men ønsket forøvrig ikke å forklare seg for retten, sier Iren Johnsen, som er mannens forsvarer.

Politiavhøret men hans tidligere forklaring ble derfor lest opp for retten.