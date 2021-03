Høsten 2020 oppdaget noen av styremedlemmene i trossamfunnet at en av kontoene deres var tom.

Det var kun den nå dømte mannen som hadde tilgang til kontoene og spørsmålet om hvor pengene hadde blitt av, ble naturlig nok rettet mot ham.

– Han fortalte at kontoen var hacket og at pengene derfor var borte, står det å lese i dommen fra tingretten.

Styret trodde ikke på ham og anmeldte saken. Politietterforskningen avdekket en annen historie og saken endte i retten.

Mannens advokat sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere dommen på nåværende tidspunkt.

Enedisponent til to kontoer

Fra trossamfunnet ble stiftet og fram til i fjor høst har mannen vært en del av ledelsen. Den siste perioden, fra september 2019, var mannen både daglig leder og styreleder for samfunnet i tillegg til imam.

Like etter at han ble valgt som styreleder fikk han opprettet en ny konto for organisasjonen. Det var snakk om en driftskonto og mannen fikk et bankkort knyttet til denne nye kontoen.

Han var dermed eneste disponent til to kontoer i to forskjellige banker. Dette var styret kjent med.

– I løpet av de 15 månedene gikk store beløp fra den gamle kontoen til den nye. Den nye ble så belastet for mer enn en million kroner, står det i dommen.

Drev aksjehandel med organisasjonens penger

Rundt 150.000 kroner forsvinner ut fra organisasjonens konto gjennom minibank. 20.000 ble overført rett til mannens egen konto, men den største summen, 1.061.872 kroner er betalt til finanshuset Cityindex i London.

Politiinspektør Richard Røed førte saken for retten. Han la ned påstand om fengsel i ett år og fikk medhold i det. Foto: Frode Meskau / NRK

Finanshuset handler i valuta og aksjer. Mannen hevdet i retten at han investerte pengene for at trossamfunnet skulle få en større avkastning slik at de etter hvert kunne kjøpe seg et eget samlingssted og moske.

Han forklarte for retten at han hadde god erfaring med aksje- og valutahandel og at han så stor mulighet for gevinst.

Med fasiten i hånd kan det imidlertid slås fast at pengene er tapt for organisasjonen.

Det som var av gevinst ble overført til mannen selv. Noe tok han ut, noe ble investert på nytt gjennom hans privat konto i Cityindex.

Hevdet han hadde fullmakt

I retten fortalte mannen at han hadde fått en muntlig tillatelse fra to personer i styret til å drive slik handel. Betingelsen var at han selv dekket opp for eventuelle tap.

Ingen fra styret støttet denne delen av forklaringen i retten. De mente en slik fullmakt lå langt utenfor noe de selv kunne gi og viste til forklaringen de selv hadde fått om at kontoen var hacket.

Retten fant heller ingen grunn til å tro på denne forklaringen og mener det er bevist utover all rimelig tvil at mannen tok organisasjonens penger for å berike seg selv og dømte ham for grovt, forsettlig underslag.

I tillegg til ett år i fengsel, dømmes han til å betale tilbake det han stjal fra organisasjonen, til sammen mer enn 1,2 millioner kroner og saksomkostninger på 7500 kroner.