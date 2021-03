Våren 2017 møttes Eirik Høyme Rogn (35) og Jan Egil Jægersborg (34) tilfeldigvis på en visning i Vang i Valdres. Det var fullt av folk der, og kampen om boligen ble fort stor.

Å bo i Vang har lenge vært et mål for de to småbarnsfedrene som er født og oppvokst i bygda. Men med få objekter på markedet har jakten på bygdedrømmen vært vanskelig.

Derfor bestemte de seg for å slå seg sammen og ta saken i egne hender.

– Fra vår side handler det om å imøtekomme de behovene vi har følt på selv og som vi tenker flere andre der ute har. Poenget er å prøve å gjøre det lettere for folk å velge bygda, sier Høyme Rogn.

TETT PÅ NATUREN: Nær Vang sentrum er kameratene i gang med å utvikle et boligprosjekt. Målet er å gi tilflyttere og lokalbefolkningen et dynamisk boligmarked som kan hjelpe bygda med å øke innbyggertallet. Foto: Mette Vollan / NRK

Trenger unge til bygda

På et område med 18 mål i Vang, tett på kulturlandskapet, har kompisene satt av åtte tomter hvor det skal bygges boliger.

– Det er med Vang som med veldig mange bygdekommuner at befolkninga stadig blir eldre. Vi trenger å få unge folk til bygda. Boliger har vært en mangel i Vang. Husene som er attraktive forsvinner veldig fort.

FRA IDÉ TIL REALITET: På kontoret i Vang utvikler Eirik Høyme Rogn og Jan Egil Jægersborg boligprosjektet som de fant ut at det var stort behov for i bygda. Foto: Mette Vollan / NRK

Men de nye boligene blir ikke øremerka tilflyttende småbarnsfamilier. De er også ment for lokalbefolkningen.

Målet er å få et dynamisk boligmarked i bygda.

– Vi håper at området vårt også blir attraktivt for dem som bor i Vang slik at deres eksisterende boliger kommer ut på markedet eller tas over for neste generasjon. Vi trenger bevegelse i markedet, sier de.

FERDIG TIL 2023: Utbyggingsprosjektet «Klukkargrende» skal ifølge Høyme Rogn og Jægersborg gjøres med minst mulig inngrep på naturen. Området er 18 mål og blir delt opp i åtte tomter. De første boligene skal stå ferdig sommeren 2023. Foto: klukkargrende.no

Etterspørselen øker

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at få flytter fra hovedstadsområdet til de minst sentrale kommunene i Norge.

Av 50 000 utflyttere fra Oslo-området i 2019 flyttet kun 500 til de aller minste kommunene. De fleste av utflytterne flyttet isteden til mellomsentrale kommuner.

Marit Mellingen er direktør i kompetansesenter for distriktsutvikling.

Hun sier det er positivt at unge selv tar initiativ og finner løsninger for å oppnå boligdrømmen, men at det også er nødvendig at kommunene selv tar grep.

Og det virker det som de gjør. For ifølge Mellingen opplever de nå en økende etterspørsel fra kommuner som ønsker å lære hvordan de kan lage attraktive lokalmiljø for å få flere tilflyttere.

ETTERSPØRSELEN ØKER: – Vi opplever en stadig økende etterspørsel for den kunnskapen vi sitter på, som handler om hvordan kommunene systematisk kan jobbe med samfunnsutvikling og det å lage attraktive lokalmiljø, forteller Mellingen. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Mellingen mener et variert boligmarked er nøkkelen.

– Vi ser at bolig kan være en hindring for tilflytting. Det er et behov for et variert botilbud i distriktskommuner og lokalsamfunn. Det er ofte en svakhet at lokalsamfunn har mindre mangfoldig botilbud enn mer sentrale strøk. Folk er forskjellige og ønsker forskjellige boformer.

– Boligmarkedet er den store proppen

I Vang i Valdres har de lagt ned store ressurser for å legge til rette for attraktive arbeidsplasser og et godt sosialt miljø.

I 2014 hadde de som mål å øke folketallet fra rundt 1 600, til 1 724 innen 2020. Målet var like høyt som Grindafjellet i Vang, 1724 meter over havet.

Men i 2021 er målet fremdeles ikke nådd. Nå er innbyggertallet nede på 1 573.

Hallgrim Børhus Rogn jobber med tilflytting i Vang. Han forteller at de merker korona-tendensen:

– Boligmarkedet er den store proppen. Vi kan ikke kjøre jobbkampanjer, da vi ikke har boliger å tilby. Samtidig ser vi at korona både gjør noe med motivasjonen til byfolk for å flytte ut, samtidig som muligheten for å ta med seg jobb er en helt annen enn for ett år siden.

VIL, MEN FÅR DET IKKE TIL: Hallgrim Børhus Rogn, innovangsjonsminister i Innovangsjon SA, forteller at etterspørselen etter å flytte til Vang er større enn boligtilbudet i bygda. Han sier terskelen er lavere for å flytte på bygda nå, men at det ikke hjelper når det ikke står boliger klare til salgs. Foto: Mette Vollan / NRK

Børhus forteller at slike boligprosjekt som Eirik Høyme Rogn og Jan Egil Jægersborg nå utvikler er til stor hjelp for bygda.

– Inngangsbilletten for å bo i Vang blir lavere. Det er ikke alle som er motivert til å ta hele runden med å bygge hus selv. Det å kunne betale for drømmehuset som faktisk er der, det er gull verdt.

Og interessen for en bolig med utsikt over Vang er allerede stor, forteller kompisene.

– Vi merka interesse for tomta allerede før vi begynte å bli konkrete. Folk snappet opp at det var noe som foregikk. Vi har en del på lista allerede, sier de.