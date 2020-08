20. februar i år rundt 03:00 om natta skal mannen i 20-årene fra i Nord-Gudbrandsdal ha tent på Dombås kirke.

Det skal han ha gjort ved å knuse et vindu, antenne klær fuktet med brennbar væske og kastet de antente klærne inn i kirken.

Nå må mannen i retten for å ha skadet, ødelagt, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen.

Dette skal ha ført til skader for minst 20 millioner kroner, ifølge tiltalen.

Det er satt av to dager til rettssaken som starter 19. august i Nord-Gudbrandsdal tingrett.

DOMBÅS (NRK): – Det er uvirkelig og vondt, sa leder i menighetsrådet Guri Ruste til NRK i februar. Du trenger javascript for å se video. DOMBÅS (NRK): – Det er uvirkelig og vondt, sa leder i menighetsrådet Guri Ruste til NRK i februar.

Grovt skadeverk

Den 19. mars skal han ha forsøkt å tenne på Sel kirke med samme metode som kirka i Dombås. Men da alarmen ble utløst skal han ha gitt opp og løpt fra stedet.

Få dager senere ble han siktet for begge forholdene.

I tiltalen heter det at skadeverket i Dombås kirke er særlig grovt fordi det legges vekt på at det innebar ødeleggelse av gjenstand som har betydelig historisk, nasjonal eller religiøs verdi.

De fleste kirkene i Nord-Gudbrandsdal er gamle, verneverdige og listeførte bygg.

På Riksantikvaren sine nettsider skriver de at kirkebranner kan få store konsekvenser, både med tanke på skadene på kulturhistoriske verdier og for dem som opplever at deres kirke brenner.

– Jeg er lettet nå som politiet trolig har tatt det som er brannstifteren i Nord-Gudbrandsdal, sa biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme til NTB i mars.

BRANNSKADET: Dombås kirke er en korskirke fra 1939. Den er murt av sparagmitt fra Gudbrandsdalen. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Erkjenner straffskyld

Ifølge tiltaltes forsvarer, Ove Herman Frang, har mannen gitt uttrykk for at han sterkt beklager det som har skjedd og at han angrer på handlingene sine.

– Han har helt fra start erkjent å ha gjort dette, og erkjent straffskyld.

Frang forteller at det er en alvorlig tiltalebeslutning, noe han sier tiltalte er innforstått med.

I ANGER: Ove Herman Frang er forsvarer til mannen i 20-åra som er tiltalt for å ha satt fyr på Dombås Kirke. Han forteller at mannen angrer på det han har gjort. Foto: Juliane Kravik / NRK

– Han har oppgitt som grunn til handlingene at han var sint og forbannet fordi en norsk mann har satt fyr på koranen uten at politiet har gjort noe med det. Det skrev Hedmarken tingrett i kjennelsen etter siktelsen.

Mannen har sittet i varetekt siden 21. mars.

Politiadvokat Lars Rune Ringvik hadde ikke mulighet til å svare på spørsmål. Statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås er heller ikke tilgjengelig.