Den hvitkledde skogskongen er en sjelden gjest i norsk natur, derfor er den fredet i flere jaktområder langs svenskegrensa. Derfor er sjansen også størst for å se den her.

I skumringen

Tanja Nybakk holder til ved Leirsjøen i Eidskog, en drøy kilometer fra grensa. De siste åra har hun og kjæresten ofte fått besøk av hvit elg på jordene utenfor huset.

Det er morsomt å se dem sammen, forteller Tanja Nybakk. Hun har ofte besøk av den sjeldne elgen på jordet ved Leirsjøen. Foto: Tanja Nybakk / Privat

– De har pleid å komme fra juli og utover høsten. Vi har de siste fire åra har vi hatt besøk av både hvite elgokser og elgkuer. De kommer i skumringen så det er ikke alltid like lett å få tatt bilde av dem, men man ser helt tydelig at det er en hvit elg, forteller Nybakk.

Kan sammenliknes med blå øyne

Ved det Svenske Landbruksuniversitetet i Umio har det blitt forsket på den hvite skogskongen. Professor i viltøkologi, Göran Ericsson, tegner et enkelt bilde av den sjeldne elgen.

Göran Ericsson har forsket mye på den hvite elgen. Foto: Susanna Bergström / SLU

– Det at elgen er hvit vil være omtrent det samme som at vi mennesker har blå øyne. Vi er jo mange med blå øyne her i Norden, men det er et anlegg som man på fagspråket kaller for recessivt. Det betyr at dette genet er lett undertrykt, og ikke dominant. Selv om moren er hvit er det en veldig liten sannsynligheten for at kalven også blir det, forklarer Ericsson.

Skyldes ikke albinisme

Selv om det lyse genet er lett undertrykt i naturen, er den hvite elgen like levedyktig som den brune. Det skiller den fra dyr som er hvite på grunn av albinisme.

– Det er jo en pigment-feil, men til forskjell fra albinisme så er disse hvite elgene akkurat som andre elger. Den klassiske albinismen påvirker ofte noe annet også, og har ikke like stor sjanse til å hverken overleve eller reprodusere. Disse hvite elgene er derimot som alle andre elger, sier Ericsson.

Selv om den hvite elgen er et sjeldent syn, mener den svenske forskeren at en stor del av elgbestanden i grensetraktene ved Värmland bærer på disse genene. Det henger sammen med at det har vært en sterk sosial enighet om å ikke skyte den hvite elgen.

Leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Knut Arne Gjems, sier at han har stor forståelse for at flere jegere velger å ta vare på den hvite elgen.

– Elgen er i utgangspunktet ikke fredet på grunn av at han har en annen farge, men det er flere lokale grunneierlag som velger å frede den hvite elgen allikevel. Det er jo litt artig å ta vare på dem som en kuriositet, sier Gjems.

Stort sett bare stas

Paret på Leirsjøen synes som regel bare er stats å få besøk av den vakre og sjeldne elgen, men i fjor sommer var det et par uker hvor det ble det i overkant mye.

– Vi har fire elghunder som står i bur ute, så bjeffer jo voldsomt hver gang vi får elgbesøk på tomta. I fjor var det en hvit elg som kom hver dag i 14 dager, rett når vi skulle gå og legge oss. Da måtte jeg gå ut på trappa og be den pent om å komme tilbake neste morgen i stedet, ler Nybakk.