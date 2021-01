Flere aviser utsatt for dataangrep

Både lørdag og i går oppdaget Hamar Arbeiderblad uregelmessigheter i datatrafikken sin.

Tirsdag morgen melder de på sin egen facebookside om nok et angrep.

Sjefredaktør Katrine Strøm beklager at nettavisen nå er nede.

– Nå ser vi at vi har store problemer med både å produsere og legge ut der. Det rammer trafikken og nettet på hele Hamar Media, sier Strøm.

Hun forteller at også Totens blad og Gjøviks blad er rammet. Det samme gjelder Stangeavisa. Trolig er også lokalavisa Trysil-Engerdal rammet.

Har beskyttelse

Angrepet skal ha kommet via IP-adresser over hele verden, som til sammen fyller opp linjene til Hamar Media.

Avisene har filtre som skal beskytte dem mot slike hendelser. Men det sprenger kapasiteten på linjene inn og rammer både e-post- og telefonsystemet mens det står på.

Saken varsles til Eidsiva som er nettleverandør, og den vil også bli politianmeldt, forteller Strøm.

Ifølge avisa skal ikke brannmuren være brutt, så de har ingen indikasjon på at noe av deres innhold er på avveie.

– Vi har samme server. Det har vært noen timer i morgentimene da vi ikke kom inn og det gikk tregt. Vi har vært litt vingeklippa her ja, sier Lars Kristian Seierstad, som er redaktør i Stangeavisa.

Foto: Skjermdump, Facebook

Trafikkork

Trude Talberg-Furulund er seniorrådgiver hos Norsis.

Hun forteller at angrepet fungerer på avisene er som en slags trafikkork.

– Det bruker opp all kapasiteten sånn at de ikke får gjort noen ting.

Hun sier at trykket på linjene er stort.

– Det rammer systemet og gjør at de ligger nede, sier Talberg-Furulund, som enn så lenge ikke tror at de som står bak angrepet har fått ut informasjon.

Hun forteller at avisene er like utsatt for denne type angrep som alle andre. Slike angrep foregår mye, og det er først og fremst kundene det går ut over.

Forskjellig angrep

Natt til lørdag 9. januar ble Østre Toten kommune utsatt for et dataangrep.

Datasystemet til kommunen ble angrepet og gjort utilgjengelig for alle ansatte.

Talberg-Furulund sier at angrepet mot avisene trolig ikke har sammenheng med dataangrepet på Østre Toten.

– Dette er et annet type angrep enn det vi har hørt om i Østre Toten, sier hun om angrepet mot avisene.

Angrepet mot avisene er trolig et tjenestenekt-angrep.