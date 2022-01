En av norges eldste bueskytterklubber risikerer nå å måtte legge ned.

Bakgrunnen er et bilde tatt av den pensjonerte frilansjournalisten Odd Gunnar Nordengen, i midten av oktober.

Han stod parkert med campingbilen på parkeringsplassen, som ligger ved siden av Hamar og Omegn Bueskytterklubb sin skytterbane på Stafsberg i Hamar.

Da Nordenengen gikk ut av campingbilen fikk han øye på to bueskyttere som siktet mot en blink rettet mot parkeringsplassen der han stod.

Nordengen sier han bestemte seg for å dokumentere det han mente var en farlig situasjon.

Han gikk rundt banen og stilte seg opp på en voll bak bueskytterne. Her tok han bilder.

LIVREDD: Odd Gunnar Nordengen tok bilder av bueskytterne og sendte inn til Hamar kommune. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Nordengen sier han opplevde situasjonen som skremmende. Han er tydelig på at aktiviteten på banen kan være farlig for folk.

Det har Hamar kommune gitt han rett i. Kommunen vil stenge banen.

– Et spørsmål om sikkerhet

Bakgrunnen er bildene Nordengen sendte inn til kommunen.

Kommunen stenger aktiviteten på anlegget, som bueskytterne har brukt i over 40 år.

– Bildet alene er ikke grunnen til at vi stengte. Det var et brudd på hvordan skytingen på banen skal fungere. Men når kommunen gikk nærmere så vi at det var et spørsmål om sikkerhet der.

Det sier kommunalsjef for by, miljø og arbeid i Hamar, Kjetil Wold Henriksen.

VIL LEGGE NED: Kjetil Wold Henriksen er kommunalsjef i by, miljø og arbeid i Hamar. Han sier kommunen anbefaler klubben å stenge anlegget. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Han uttrykker bekymring for at pilene kan havne på avveie.

Hamar og Omegn bueskytterklubb valgte også å se alvorlig på saken.

De to bueskytterne fikk den strengeste straffen klubben kunne gi: Ett års utestengelse.

Våpenbruk i tettbygde strøk kan skape farlige situasjoner: ­ Jaktlag på Lillehammer skulle skyte elg, traff et bolighus.

Rekonstruerte hendelsen

Men så begynte bueskytterklubben å analysere det ene bildet. Og de mener Odd Gunnar Nordengen har fotografert bevisst for at skytinga skulle se farlig ut.

– Vi fant ut at fotografen har brukt sine telelinser og sin kunnskap i foto ganske bevisst for å skape en situasjon, sier styreleder i klubben, Morten Lien.

STENGTE: Morten Lien i Hamar og Omegn Bueskyttere frykter banen de har hatt på Hamar i over 40 år, er tapt. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Han tok kontakt med de to bueskytterne og tok dem med på banen for å gjenskape situasjonen. Og så tok han egne bilder, fra samme vinkler som Nordeengen, med telelinse.

– Det matchet, og det ser like galt ut på mitt bilde. Men alt av avstander blir knadd sammen. Det ligner ikke på virkeligheten i det hele tatt.

REKONSTRUKSJON: Lien begynte å kjempe for bana når han merket seg at avstandene så kortere ut når bildene ble tatt bakfra. Foto: Morten Lien

Deretter tok Lien bilder uten telelinse. Og så målte de opp avstanden mellom blinken og parkeringsplassen til 61 meter.

Styrelederen tok så opp saken igjen med Hamar kommune.

– Uansett hva som hadde skjedd, om de hadde bommet på blinken hadde den pilen landet på plenen hvert fall 40 meter inne på gressletten, mener Lien.

– Det er ikke sant

Fotograf Odd Gunnar Nordengen mener Lien og bueskytterne har en dårlig sak. Han spør seg hvordan folk rundt skal vite hvor langt pilene kan fly.

– Det skytes mot en parkeringsplass og et aktivt turområde. Da syntes jeg antall meter er uinteressant. Det er underlig for meg at dette handler om avstand. Banen må stenges, sier han.

Nordengen tok bildene fire dager etter de brutale Kongsbergdrapene. Bueskytterklubben mener det kan være bevisst.

Lien sier det er mulig at Nordengen, med Kongsberg-saken i bakhånd, så muligheten for å bygge opp en sak.

– Det er ikke sant. Det er en ren tilfeldighet at det skjedde dager etterpå. Jeg tenkte overhode ikke på Kongsbergsaken, svarer Nordengen.

– En sikker bane

Området skytterbanen ligger i har tatt seg opp som turområde de siste årene.

Hamar og Omegn Bueskyttere har derfor flere ganger oppgradert sikkerheten der. At Nordengen ble redd vil ikke styreleder Lien kjøpe.

– Du klarer aldri å lage et utendørsanlegg som er 100 prosent sikkert. At han blir skremt er jo bare sprøyt. De står så langt inne på banen.

Han legger ikke skjul på at bueskytterne gjorde en feil. Men han synes i etterkant at straffen han påla skytterne med ett års utestengelse egentlig er for streng.

– Bueskytterne har gjort en feil i forhold til våre interne regler. Dette skulle aldri ha skjedd. Men vi har alle våre dårlige øyeblikk. De vurderte ikke det som en farlig situasjon i det hele tatt.

Fotograf Odd Gunnar Nordengen mener utestengelsen er riktig. Men han mener ett år er for lite, og at skytterne ikke har noe på en bane å gjøre.

Bueskytterne angrer

NRK har snakket med bueskytterne. De ønsker å være anonyme.

– Vi angrer på at vi endret skyteretning. Vi har jo aldri satt noen i fare, men forstår at det kunne virke skremmende for noen.

ANGRER: Bueskytterne er berørte av hendelsen. De angrer på at de endret skyteretning. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

De sier de framsto rolige og lite truende, og at de umulig kan ha blitt oppfattet som aggressive.

Kan bety slutten på klubben

Dersom klubben ikke kommer med dokumentasjon på at anlegget er sikkert for bruk, vil banen bli permanent stengt.

Lien frykter nå for klubben, som er en av norges eldste, sin fremtid.

Han presiserer at dialogen med kommunen har gått fint. Men han håper kommunen snur.

Mandag møtte kommunen skytterklubben for en samtale. Fotograf Odd Gunnar Nordengen var ikke innkalt til møtet, men stilte opp likevel.

Han fikk ikke lov til å bli med.

I møtet åpnet kommunen for videre dialog med skytterklubben. Men:

– Vår klare anbefaling slik som situasjonen er nå, er at de stenger anlegget, sier kommunalsjef Wold Henriksen.

Administrasjonen er innstilt på at banen skal legges ned, men saken er ikke endelig avgjort. Det er enda usikkert om administrasjonen avgjør saken selv, eller om den skal behandles politisk.