Gullprisen har skutt til himmels

I 2004 hadde Norge en gullbeholdning på rundt 37 tonn.

Samme året besluttet daværende sentralbanksjef, Svein Gjedrem, at de skulle selge hele gullbeholdningen.

Pris for 37 tonn: 3 milliarder kroner. Et kupp for kjøper sammenlignet med verdien på det i dag.

Har økt med 19,5 milliarder

På de 16 årene etter gullsalget har gullprisen femdoblet seg og dollaren er rundt 50 prosent sterkere. Dermed ville gullbeholdningen i dag hatt en verdi på 22,5 milliarder kroner. 19,5 milliarder mer enn det Norges Bank solgte gullbeholdningen for.

– I ettertid kan du i alle fall si at det var dumt å gjøre, sier konsernsjef i edelmetallbedriften K.A. Rasmussen, Torodd Rande.

De er Nordens største edelmetallbedrift, og omsatte for 930 millioner kroner i 2019.

Norges Bank ønsker ikke å kommentere salget for 16 år siden.

Uvanlig stor prisstigning

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management, forteller at gullprisen pleier å stige under krisetider. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management, vil ikke kritisere salget av gullbeholdningen i dag, selv om verdiøkningen har vært markant.

– Er du etterpåklok, så ser det ikke bra ut. Men det er alltid lettere å være etterpåklok. Det vi ser på gullprisene nå er egentlig en uvanlig sterk oppgang, sier Næss.

Etter verdiøkningen på gull det siste tiåret, mener Rande det ville vært smart av Norge å investere i det edle metallet.

– Vi ser at internasjonale banker og stater gjør akkurat det samme. Amerikanerne, kineserne bygger opp sine gullreserver, og det gjør veldig mange andre, også. Det er spørsmål om vi som har et så stort fond som oljefondet ikke burde investert mer i metaller, ja, forteller Rande.

Nær prisdobling på 5 år

At gullprisen er historisk høy har mange fått med seg. Det merker de hos K.A. Rasmussen.

Tirsdag denne uken kostet 1 gram gull 571 kroner. Mot slutten av 1999 betalte du 74 kroner for grammet med gull.

Stadig flere ønsker nå å selge gullet de har hjemme.

Ifølge Rande er gullprisen nå historisk høy, og prisen per unse gull, som er 31,1 gram, er rundt 2000 dollar. Det er nær en dobling på fem år.

Gullprisen stiger under krisetider

Torodd Rande holder en gullklump på 500 gram. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

En av grunnene til den høye gullprisen mener han skyldes koronakrisen. Gullprisen stiger alltid under krisetider, forteller Rande.

– Vi opplever mye større pågang nå enn vi normalt gjør. Folk ser at prisene er høyere, og da er det kanskje mer attraktivt å selge. I alle fall hvis du har dårlig råd, og det er mange som har mindre råd enn normalt på grunn av koronaen, sier han.

– Folk realiserer det de har i skuffer og skap.

Lave renter kan være grunnen

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management, mener det på kort sikt er en sammenheng mellom krisetider og høye gullpriser.

– Den pleier å stige når det er krise. Jeg tror kanskje en grunn til de kraftige gullprisene, er de lave rentene vi har, sier Næss.

Ifølge investeringsdirektøren kan synkende aksjemarked gi usikkerhet som igjen presser gullprisen opp.

– Men på lang sikt, i og med at gullprisen har steget mye de siste 20 årene og finansmarkedet har gått bra de siste 20 årene, så har det ikke den klare sammenhengen. Men folk liker å tro det. Hver gang markedene faller så sier man at man flykter etter gull, og da kommer gullprisen litt opp, forklarer Næss.