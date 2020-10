Traileren fra Polen så ut til å ha legalt gods i lasten da tollerne vinket den inn på riksveg 2 på Magnormoen i Eidskog, rett ved svenskegrensa. Men under flere tonn med stålplater lå pakker med marihuana langs hele hengeren.

– Det er jo takket være at vi har hatt folk på Magnormoen hele døgnet at vi fikk stoppet denne lasten, sier seksjonssjef i tollvesenet i Kongsvinger Kjersti Bråthen.

Sjåføren er siktet for grov narkotikaovertredelse og grov tollovertredelse, og har sittet i varetekt siden han ble pågrepet.

Det var lokalavisa Glåmdalen som først skrev om det store beslaget.

Ble stoppet i rutinekontroll

Det var mens både politi og Heimevernet vokta grensa for at folk ikke skulle reise fra Sverige til Norge uten å gå i karantene beslaget ble gjort. Grensestasjonen på Magnormoen i Eidskog har vært døgnbemanna helt siden i midten av mars.

Den polske sjåføren ble stoppet i en helt vanlig kontroll 15. april. Men tollbetjenten fikk en følelse av at det kunne være noe mer i vogntoget enn tonnene med stålplater. Tollerne boret et hull i under gulvet på hengeren.

– Han kjente ganske fort at der lukta det marihuana, og det viste seg fort at stemte, sier Kjersti Bråthen.

Det ble en stor jobb å losse tonnene med stålplater for å se hva som var under. Der lå det mer marihuana enn det tolletaten har tatt under ett beslag på seks år.

REKORD: Beslaget av 100 kilo marihuana er det største i Norge på seks år. Foto: TOLLETATEN

Tidligere har prisen for et gram hasj ligget på 100 kroner, men på grunn av de hyppige grensekontrollene har prisen, ifølge brukere NRK har vært i kontakt med, økt til mellom 300 og 1000 kroner grammet.

Det betyr at beslaget kan ha en gateverdi på over 10 millioner kroner.

Tror han prøvde å villede med sprit

Kjersti Bråthen i Tolletaten sier hun tror sjåføren følte seg trygg fordi han også hadde en del alkohol med i vogntoget.

FØLTE SEG TRYGG: Seksjonssjef i tolletaten i Kongsvinger tror sjåføren prøvde å villede tollerne med smuglersprit i hytta på vogntoget. Foto: Ann-Kristin Mo

– Noe av det lå lett synlig i hytta på traileren, men i tillegg hadde han flere hulerom der hvor det var gjemt sprit, sigaretter og øl, sier Bråthen.

Der ble det funnet 106 liter brennevin, 135 liter øl og 18 800 sigaretter.

Sjåføren har erkjent overtredelse av tolloven, men ikke for innførsel av narkotika.

Han skal ha forklart til politiet at han ikke visste at han frakta narkotika, men at det bare var sigaretter og alkohol.

Det har vært en kraftig økning i antall beslag etter karantenereglene ble innført i mars.

Økt beslag av smuglervarer under koronakrisen

Seksjonssjefen i Kongsvinger tror det har hjulpet mye at grensa nå er betjent med tollere hele døgnet.