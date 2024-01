Det har kommet mye nedbør i form av regn. I kombinasjon med mye snø fra før og kald bakke gir det fare for svært glatte veger og mye overvann på Sør-, Øst- og Vestlandet,

Det melder Statens vegvesen på sine sider.

– Vi oppfordrer til å la bilen stå. Om du likevel må kjøre, sjekk vær- og trafikkmeldinger før du reiser og kjør etter forholdene.

Dette er status for fjellovergangene i Sør-Norge:

E6 Dovrefjell: Stengt

E134 Haukeli: Kolonne

Fv 50 Hol-Aurland: Stengt

Rv 7 Hardangervidda: Stengt

Rv 15 Strynefjellet: Stengt

Rv 52 Hemsedalsfjellet: Stengt

Fv 53 Tyin-Årdal: Stengt

Fv 27 Venabygdsfjellet: Stengt

Rv 13 Vikafjellet: Stengt

På Statens vegvesen kan du holde oversikt over alle fjellovergangene.

Rasfare flere steder

Mange steder har det blitt flom og oversvømmelse og i bratt terreng er det stor snøskredfare.

– Det er rødt farevarsel for snøskred i store deler av Vestlandet, sørlige deler av Midt-Norge, nordvest på Agder og nord i Telemark.

Flere veger er stengt og det er fare for at flere veger blir stengt på kort varsel, melder vegvesenet. På E18 Grimstad-Lillesand, mellom Gaupemyr og Morholtkrysset er det stengt i begge retninger på grunn av to forskjellige ulykker.

Tirsdag morgen er E16 over Filefjell åpen for fri ferdsel. Foto: Statens vegvesen

Det har vært fire trafikkulykker i Agder tirsdag morgen, skriver Fædrelandsvennen.

– Det kan være speilglatt selv om det er svart asfalt, så folk må ta det meget rolig på morgenen. Det virker som kald luft fryser på bakken enkelte steder og gjør det meget glatt, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til avisen.

Trøbbel i kollektivtrafikken

I Oslo vil noen avganger i kollektivtransporten være innstilt grunnet bussmangel som følge av forholdene mandag.

Rundt 30 bussavganger er innstilt tidlig tirsdag morgen. T-banen og trikken kjører som normalt.

Bane Nor har stengt togtrafikken mellom Stange og Eidsvoll. Det skal være problemer med strømtilførselen mellom Espa og Tangen som har ført til stengningen.

Stengt mellom Stange og Eidsvoll. Det er ennå usikkert hva som har først til strømstansen. Regiontoget Drammen-Lillehammer og toget mellom Oslo og Trondheim er berørt. Foto: Morten Stenberg / NRK

Pressevakt i Bane Nor, Øystein Stavdal Paulsen sier de har folk på veg ut for å se nærmere på problemet.

– Siden vi ikke vet hva det er så er det vanskelig å si når det er i gang igjen.

Bergensbanen er åpnet for ordinær trafikk igjen tirsdag morgen. Grunnet rasfare har det ikke gått tog mellom Oslo og Bergen siden søndag.

– Trafikken er i gang igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser, skriver Bane Nor på sin hjemmeside.