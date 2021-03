I et nesten ubeboelig hus på bygda i Elverum drev en liga storstilt produksjon av marihuana.

De lyktes i lang tid med å lage flere tiltalls kilo, men etter at politiet fikk tips slo de i oktober til mot huset i Sørskogbygda.

Nå må fire polske statsborgere møte i retten etter påske. De er tiltalt for oppbevaring og produksjon av store mengder narkotika.

Bildet viser noe av beslaget politiet gjorde av ferdig pakket marihuana, tiltenkt salg. Foto: Politiet

Til sammen 40 kilo

I det gamle og slitne huset fant politiet 27 kilo ferdig marihuana. Narkotikaen var pakket for salg.

I tillegg fant politiet 316 cannabisplanter, som ville gitt ytterligere 12 kilo marihuana.

Politiet nøsta etter aksjonen opp det som må kalles en narkoliga.

– En polsk statsborger ble pågrepet i Vestfold. Han hadde en tilknytning til stedet i Sørkogbygda

Det forteller politiinspektør i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

Mannen hadde solgt huset utenfor Elverum til en av de andre tiltalte i saken.

I tillegg ble en polsk statsborger stanset på vei inn i Norge med det politiet mener var gjødsel til cannabisplanter, som skulle til Elverum.

En av de andre tiltalte skal ha drevet en cannabisplantasje i Aurskog-Høland. Under ransaking ble det funnet 49 planter på stedet.

Tjuvkoblet seg på strømnettet

Politiets bilder fra adressen i Sørskogbygda viser hvordan de polske statsborgerne hadde koblet opp strømmen på adressen. Det spørs om elverket hadde godkjent disse koblingene. Foto: Politiet

På adressen utenfor Elverum fant politiet en polsk statsborger som skal ha vært hyret inn som gartner på plantasjen.

Huset hadde ikke strøm nok til den kraftkrevende produksjonen.

De tiltalte skal derfo ha tjuvkoblet seg på strømnettet.

Påtalemyndigheten mener vde tiltalte derfor må betale erstatning på nærmere 229.000 kroner til strømselskapet Elvia.

– Det er en eldre, dårlig bygningsmasse som er lite egnet for boligformål. Det er ganske klassisk at vi ser denne typen eiendommer til bruk til å dyrke cannabis, forklarer Klauseie.

I Innlandet har det de siste åra blitt avdekket en rekke cannabisplantasjer:

Politiet luktet seg fram til cannabis­plantasje med 1400 planter

Økt verdi på narkotika i Norge

Politiinspektør Henning Klauseie forteller at det ikke er uvanlig at de finner cannabisplantasjer i lignende hus som utenfor Elverum. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

To av de tiltalte har så langt nektet å forklare seg både for politiet og i fengslingsmøter.

– De to andre har forklart seg og erkjent delvis straffskyld for det de er tiltalt for, sier Klauseie.

Politiet mener narkotikaen skulle selges i Norge.

– Det er stor risiko å produsere slikt i Norge og transportere ut av landet, slik situasjonen er med stengte grenser og økt kontroll. Dette var produsert for salg i Norge, sier Kluaseie.

Politiet mener også at gateverdien på narkotika har gått opp under koronapandemien, som følge av stengte grenser og økt kontroll. Dermed har det vært enda vanskeligere å få smuglet narkotika inn i landet.

En av mennene er også tiltalt for å ha oppbevart våpen ulovlig.