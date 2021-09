En person knivstukket i Elverum

Politiet har rykket ut til en voldshendelse mellom to personer utenfor kjøpesenteret Amfi Elverum i kveld. En person skal etter det politiet vet være knivstukket og ble fraktet til sykehus våken og bevisst.

Politiet opplyser til NRK at personen som har fått knivskader var tilsnakkenes, og at de har fått snakket med han. Det skal også ha vært vitner til hendelsen. Politiet søker nå etter den andre personen, og gjør undersøkelser for å finne årsaken til hendelsen.