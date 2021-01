– Slik kan vi ikke ha det på hovedvegen for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Hvor er Arbeidstilsynet, spør Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund.

Vegvesenet innrømmer at de har problemer.

Haglet med meldinger

Etter snøfallet i forrige uke var kjøreforholdene på riksvei 3 gjennom Østerdalen så dårlige at mange yrkessjåfører valgte å parkere bilen.

Først var det mye snø og skavlete. Dagen etter var det hålke.

På Facebook haglet det med meldinger:

«Det var helt krise i dag. Glad jeg ikke hadde gebiss. Hadde jeg hatt det, ville det ristet løs».

«Riksveg 3 har aldri vært så dårlig som denne uka her. Det har vært så kavlete og sporete så alt rister nesten i filler. Og i efta var det så svinglatt at køa gikk imellom 40 og 50 nordover. Dette er jo galimatias hele greia...".

«Akkurat et døgn for sent ute med veghøvelen!»

«Kom nettopp hjem. Nå er rv3 skummel å kjøre på».

Mye snø og ikke brøytet på riksvei 3 i Østerdalen. Du trenger javascript for å se video. Mye snø og ikke brøytet på riksvei 3 i Østerdalen.

Aldri vært verre

Lastebileierforbundet ble kontaktet av mange yrkessjåfører som var sjokkert over kjøreforholdene.

– Riksvei 3 har vel aldri vært dårligere i moderne tid. Det var spesielt dårlig fra Koppang og sørover. Vi fikk melding fra yrkessjåfører om at det var 20–30 cm snø hele veien og ei tjukk såle i tillegg. Det var som å kjøre på et bølgeblikktak. Det rista og smalt hele veien ned til Rena, sier regionsjef i Innlandet, Guttorm Tysnes.

UHOLDBART: Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Guttorm Tysnes, ble nedringt av sjokkerte yrkessjåfører. Foto: Mats Sparby / NRK

Dagen etter var det såpeglatt. For sjåførene som har riksvei 3 som arbeidsplass er dette både farlige og håpløse arbeidsforhold, sier Tysnes.

Lastebileierforbundet har fått en beklagelse fra Statens vegvesen, som heller ikke er fornøyd.

Har tydd til sanksjoner

– Det er ingen hemmelighet at vi har hatt en del utfordringer med denne driftskontrakten. Vi er ikke fornøyd med måten de løser oppgaven sin på, sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Asbjørn Stensrud.

Det er Svevia Norge AS som gjør jobben på oppdrag fra Statens vegvesen. De vant anbudet og tok over ansvaret for riksvei 3 gjennom Østerdalen i september i fjor.

IKKE OPTIMALT: Seksjonssjef i Statens vegvesen, Asbjørn Stensrud, sier avtalen med Svevia ikke fungerer som den skal. Foto: Geir Randby / NRK

– Vi har en kontrakt som ikke fungerer optimalt, og vi følger opp driftsentreprenøren for å få dem til å levere i henhold til kontrakt. Vi har også tydd til økonomiske sanksjoner mot dem flere ganger, sier Stensrud.

I ytterste konsekvens kan vegvesenet heve avtalen med Svevia, men Stensrud sier de ikke vurderer det nå, fordi de har tro på at de skal klare å få gode nok resultater.

Administrerende direktør i Svevia Norge AS, Lars Reitan, sier de forholder seg til Statens vegvesen som oppdragsgiver og ikke kan kommentere saken.

– Vi advarte mot dette

Stortingspolitiker for Frp, Tor André Johnsen, vil ta opp saken med samferdselsministeren.

Han sier de fryktet at vegvedlikeholdet skulle bli for dårlig da politikerne, etter råd fra vegvesenet, valgte å gå et hakk ned på driftsnivået.

– Vi advarte mot dette allerede da. Og vi ser jo nå, dessverre, at i vinter har vi fått masse tilbakemeldinger på at vedlikeholdet blir for dårlig, og at riksvei 3 absolutt ikke er noen trygg og god vei å kjøre på om vinteren, sier Johnsen.

BEFARING: Tor André Johnsen (Frp), Tommy Skjervold (Frp) og Guttorm Tysnes i lastebileierforbundet på befaring på Rv 3 i 2019. Foto: Mette Finborud Børresen

Han vil be statsråd Knut Arild Hareide (KrF) vise handlekraft og sørge for at driftsnivået oppgraderes igjen.

– Det vil si at du må strø mer, brøyte mer, salte mer og høvle mer, sier Tor André Johnsen.

Gjør ikke ting til rett tid

De dårlige kjøreforholdene i vinter skyldes både driftsnivået og at entreprenøren ikke gjør en god nok jobb, mener Johnsen.

Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen mener ikke at driftsnivået er problemet.

– Det har ikke noe med den standarden som er valgt å gjøre. Det er entreprenøren som har en utfordring med å gjøre ting til rett tid, sier Stensrud.