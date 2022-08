Det var et eldre ektepar som ble drept i et boligkompleks utenfor Otta Sentrum mandag kveld. Siktede, en mann i 40-åra, ringte selv politiet og meldte seg.

Etter hendelsen ble mannen tatt hånd om av helsevesenet.

Politiet vil forsøke å få til et avhør av siktede på dagtid i dag.

– Vi håper å få gjennomført det slik vi har planlagt for. Ellers jobber vi videre med avhør av vitner. Vi ber om at folk som sitter med informasjon, melder seg for politiet, sier politiadvokat Julie Dalsveen.

Rettspsykiatrisk undersøkelse

Politiet oppnevnte sakkyndig for å foreta foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede i går. Undersøkelsen ble utført i går, ifølge politiet.

– Vi må se på resultatet av denne før det skal avgjøres om det skal oppnevnes sakkyndig, og eventuelt da en videre undersøkelse av siktede, sier Dalsveen.

BER OM TIPS: Julie Dalsveen ber folk melde seg dersom de sitter på informasjon som kan være interessant for etterforskningen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet opplyser at de er kjent med at siktede angivelig skal ha historikk fra helsevesenet.

– Det er riktig at vi har informasjon om mannens historikk fra helsevesenet. Dette er informasjon vi ikke har fått ettergått enda. Jeg vil heller ikke si noe om hvor vi har opplysningene fra, sier Dalsveen.

FORSVARER: Anders Bjørnsen er advokat for siktede. Foto: Terje Haugnes / NRK

I går sa mannens forsvarer, Anders Bjørnsen, at han ikke ville uttale seg om mannens helsetilstand.

– Det jeg kan si, er at det er en kar som ikke har det så greit, sa Bjørnsen til NRK tirsdag.

Siktede er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og full isolasjon i to uker. Så langt politiet er kjent med er det ingen familiær relasjon mellom de drepte og siktede.

– De er ikke i slekt og vi er ikke kjent med noen annen relasjon enn at dem bor i samme nabolag. Det kan være at de kan ha kjent hverandre og eventuelt hatt kontakt, men det må etterforskningen få avklart nærmere, sa politiadvokat Julie Dalsveen til NRK tirsdag.

ÅSTED: Flere dører i borettslaget ble ødelagt da politiet måtte bryte seg inn i flere leiligheter da de lette etter eventuelle flere skadde. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Obduseres

I går ble det kjent at de drepte er et eldre ektepar i 80-årene.

Det antas at obduksjonene av de drepte vil bli gjort i dag.

Tingretten har oppnevnt advokat Øistein Skurdal som bistandsadvokat for de pårørende.

Flere beboere i boligområdet er midlertidig flyttet til et annet bosted. Det skjer mens politiet gjør sine tekniske undersøkelser etter dobbeltdrapet.

Hvor mange det dreier seg om vil ikke fungerende ordfører i Sel, Pål Ellingsbø si noe om.